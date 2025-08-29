Mordversuch an Mithäftling in Stein: Lebenslang!

Am Landesgericht Krems ist ein Fall von Mordversuch in der Justizanstalt Stein verhandelt worden

Über einen Strafgefangenen wurde im Sinne der Anklage lebenslange Haft verhängt. Der Mann soll einen Mithäftling mit einem Messer attackiert haben. Das Urteil ist nach Gerichtsangaben vom Freitag bereits rechtskräftig.

Die in dem Verfahren am Donnerstag zur Last gelegte Tat war am 4. April gegen 0.00 Uhr verübt worden.

Der Angeklagte hatte demnach versucht, einen Mitinsassen mit einem zugeschliffenen Messer mit zwölf Zentimetern Klingenlänge zu töten. Stiche haben durch die Wange in die Zunge geführt, sodann in den Rücken auf Schulterblatthöhe sowie auf Höhe der unteren Brustwirbelsäule.