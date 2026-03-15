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Das sollten Sie in der Woche vom 16. März bis 22. März laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 12

Das sollten Sie in der Woche vom 16. März bis 22. März laut Mondkalender tun

15.03.26, 07:00
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Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben. 

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 16.03. - 22.03.

Montag - 16. März 2026

  • Mond nimmt ab
  • Wassermann

Alle Reinigungsarbeiten haben jetzt guten Erfolg. Große Fensterflächen an Gebäuden sollten bis Mittwoch gereinigt werden.

Dienstag – 17. März 2026

  • Mond nimmt ab
  • Wassermann

Die Gallenblase ist an Wassermann besonders empfindlich. Wer vor Mitternacht ins Bett geht, hat weniger Probleme mit Wut.

Mittwoch – 18. März 2026

  • Mond nimmt ab
  • Fische

Es ist vor allen Dingen die Kombination aus Fett und Zucker, die wirklich auf Dauer krank macht. Das ist bei Kuchen, Keksen etc. der Fall.

Donnerstag – 19. März 2026

  • Neumond
  • Fische

Wie immer an Neumond ist ein Fastentag ideal. Um neue Vorsätze zu schließen, sollte man ausnahmsweise bis Samstag warten.

Freitag – 20. März 2026

  • Mond nimmt zu
  • Widder

Heute ist „Ende des rückläufigen Merkur!“, was Durchstarten bedeutet. Man sollte aber nicht „mit dem Kopf durch die Wand“ gehen.

Samstag – 21. März 2026

  • Mond nimmt zu
  • Widder

Ein idealer Tag, um neu durchzustarten. Viel Wasser trinken! Aufbauende Gesichtsmasken ziehen gut ein und verwöhnen die Haut.

Sonntag – 22. März 2026

  • Mond nimmt zu
  • Stier

Die hellen Köpfchen der Huflattichblüten sind ein guter Tee gegen Heiserkeit. Später helfen die Blätter, die zur Wundheilung genutzt werden können.

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