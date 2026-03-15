Das sollten Sie in der Woche vom 16. März bis 22. März laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 16.03. - 22.03.

Montag - 16. März 2026

Mond nimmt ab

Wassermann

Alle Reinigungsarbeiten haben jetzt guten Erfolg. Große Fensterflächen an Gebäuden sollten bis Mittwoch gereinigt werden.

Dienstag – 17. März 2026

Mond nimmt ab

Wassermann

Die Gallenblase ist an Wassermann besonders empfindlich. Wer vor Mitternacht ins Bett geht, hat weniger Probleme mit Wut.

Mittwoch – 18. März 2026

Mond nimmt ab

Fische

Es ist vor allen Dingen die Kombination aus Fett und Zucker, die wirklich auf Dauer krank macht. Das ist bei Kuchen, Keksen etc. der Fall.

Donnerstag – 19. März 2026

Neumond

Fische

Wie immer an Neumond ist ein Fastentag ideal. Um neue Vorsätze zu schließen, sollte man ausnahmsweise bis Samstag warten.

Freitag – 20. März 2026

Mond nimmt zu

Widder

Heute ist „Ende des rückläufigen Merkur!“, was Durchstarten bedeutet. Man sollte aber nicht „mit dem Kopf durch die Wand“ gehen.

Samstag – 21. März 2026

Mond nimmt zu

Widder

Ein idealer Tag, um neu durchzustarten. Viel Wasser trinken! Aufbauende Gesichtsmasken ziehen gut ein und verwöhnen die Haut.

Sonntag – 22. März 2026

Mond nimmt zu

Stier

Die hellen Köpfchen der Huflattichblüten sind ein guter Tee gegen Heiserkeit. Später helfen die Blätter, die zur Wundheilung genutzt werden können.