Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
von der leyen
© Getty Images

Finanzierung

Insider packt über EU-Kredit für Ukraine aus: Bis zu 130 Milliarden Euro

24.09.25, 16:00
Teilen

Ukraine soll Kredit erst zurückzahlen, wenn sie Reparationen von Moskau bekommt.  

Ein sogenannter Reparationskredit der EU für die Ukraine könnte ein Volumen von bis zu 130 Milliarden Euro haben, wie ein mit den Gesprächen vertrauter EU-Vertreter angibt. Grundlage dafür sollen Barmittel aus im Westen eingefrorenen russischen Vermögenswerten sein.

G7-Kredit in Höhe von 45 Milliarden Euro  

Zuvor wolle die EU jedoch den im vergangenen Jahr vereinbarten G7-Kredit in Höhe von 45 Milliarden Euro zurückzahlen.

Insider packt über EU-Kredit für Ukraine aus: Bis zu 130 Milliarden Euro
© oe24

Insider packt über EU-Kredit für Ukraine aus: Bis zu 130 Milliarden Euro
© oe24

Ideen von Ursula von der Leyen 

Die Idee für den Kredit stammt von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die Ukraine soll ihn erst zurückzahlen, wenn sie in einem Friedensabkommen Reparationen von Russland erhält.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden