Insider packt über EU-Kredit für Ukraine aus: Bis zu 130 Milliarden Euro

Ukraine soll Kredit erst zurückzahlen, wenn sie Reparationen von Moskau bekommt.
Ein sogenannter Reparationskredit der EU für die Ukraine könnte ein Volumen von bis zu 130 Milliarden Euro haben, wie ein mit den Gesprächen vertrauter EU-Vertreter angibt. Grundlage dafür sollen Barmittel aus im Westen eingefrorenen russischen Vermögenswerten sein.
G7-Kredit in Höhe von 45 Milliarden Euro
Zuvor wolle die EU jedoch den im vergangenen Jahr vereinbarten G7-Kredit in Höhe von 45 Milliarden Euro zurückzahlen.
Ideen von Ursula von der Leyen
Die Idee für den Kredit stammt von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die Ukraine soll ihn erst zurückzahlen, wenn sie in einem Friedensabkommen Reparationen von Russland erhält.