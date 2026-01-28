Chrissy Teigen gesteht Alkohol-Rückfall: "Oh verdammt, jetzt geht das schon wieder los"

Das Model begann im Jahr 2021 gegen ihre Alkoholprobleme zu kämpfen. In einem Instagram-Posting gesteht sie jetzt, dass ihr das nicht unbedingt gelungen ist.

Chrissy Teigen (40) sprach bereits 2021 offen darüber, dem Alkohol den Rücken kehren zu wollen. Seither ließ sie ihre Follower immer wieder an den Höhen und Tiefen dieses persönlichen Prozesses teilhaben und thematisierte auch jene Stolpersteine, die ihr auf dem Weg zur Abstinenz begegneten. Der Versuch, Alkohol in Maßen und „bewusst“ zu konsumieren, führte jedoch nicht zum erhofften Ziel. In einem aktuellen Instagram-Posting räumt die TV-Jurorin und Kochbuchautorin nun ein, einen Rückfall erlitten zu haben.

„Nachdem ich etwas mehr als ein Jahr lang nüchtern war, habe ich wieder angefangen zu trinken“, schreibt die Ehefrau von Musiker John Legend (47) zu Beginn ihrer offenen Beichte. Sie schildert, wie sie sich vorgenommen habe, künftig kontrolliert mit Alkohol umzugehen: „Ich habe mir selbst versprochen, dass ich es ‚bewusst‘ tun würde. Ich wollte bei einem Date mit meinem Mann ein Glas Wein trinken können. Ich wollte an Geburtstagen anstoßen können.“ Ihr Ziel sei ein gesunder Umgang gewesen. Teigen ist Mutter von vier Kindern – Luna (9), Miles (7), Esti (3) und Wren (2) –, die sie gemeinsam mit Legend großzieht.

Alkohol um 11 Uhr am Vormittag

Doch aus dem geplanten, maßvollen Genuss entwickelte sich erneut ein problematisches Muster. Was zunächst mit einem Getränk zum Abendessen begann, weitete sich Schritt für Schritt aus. Bald griff Teigen auch tagsüber zum Alkohol, bis sie selbst erkannte, dass die Situation außer Kontrolle geraten war. „Als es elf Uhr morgens war, dachte ich: ‚Oh verdammt, jetzt geht das schon wieder los‘“, erinnert sie sich. Nach dem Konsum habe sie sich vor allem eines gefühlt: elend.

In ihrem Posting findet Teigen auch ein eindrückliches Bild für ihre Beziehung zum Alkohol und vergleicht sie mit „einem alten Exfreund, über den man vor seinen Freunden so viel Schlechtes erzählt hat, mit dem man dann aber wieder zusammenkommt“. Nachdenklich fügt sie hinzu: „Ich weiß nicht, ob alle um einen herum irgendwie das Vertrauen verlieren oder ob man es selbst verliert oder ob es eine Mischung aus beidem ist.“ Für diese schonungslose Offenheit wird sie vielfach gelobt – von ihrem Ehemann ebenso wie von prominenten Wegbegleitern und zahlreichen Fans. Teigen steht klar zu ihren Fehlern und macht sich angreifbar, ein Schritt, der Mut verlangt.





Schließlich zog die 40-Jährige Konsequenzen und erkannte ihre Abhängigkeit erneut an. Sie beschloss, aus eigener Kraft wieder abstinent zu werden – für sich selbst, ihre Familie und auch ihre berufliche Zukunft. Zusätzliche Motivation fand sie in einer neuen beruflichen Chance: ihrer Rolle als Jurorin bei der Show „Star Search“. „Wenn ich schon diese unglaubliche Chance bekomme, in der Show mitzumachen, mache ich das auf keinen Fall mit Alkohol in meiner Garderobe.“ Unter keinen Umständen wolle sie diesen Job aufs Spiel setzen.

Trotz der schwierigen Erfahrungen kann Teigen am Ende ihres Postings auch Positives festhalten. In der Bildunterschrift schreibt sie, seit 52 Tagen wieder nüchtern zu sein und in diesem Zeitraum keinen Tropfen Alkohol getrunken zu haben. Zudem betont sie, dass sie aktuell „keinen Wunsch hat, zurückzugehen“.