280.000 Rettungs- und Krankentransporte: Samariterbund Wien war im Dauereinsatz

Der Samariterbund Wien blickt auf ein intensives Jahr 2025 zurück: Immer mehr Menschen sind auf die verschiedenen sozialen Hilfsleistungen des Samariterbundes angewiesen.

Sie retten Leben, spenden Wärme, geben Kindern eine Chance und sichern Menschen das tägliche Überleben. Der Samariterbund Wien hat 2025 eindrucksvoll gezeigt, was soziale Verantwortung bedeutet. Rund 280.000 Mal rückten Sanitäterinnen und Sanitäter aus, um Menschen medizinisch zu versorgen. Veranstaltungen wie das Donauinselfest, Fußballspiele oder der Silvesterpfad verlangten höchste Präsenz und Einsatzbereitschaft.

262.000 Stunden in der mobilen Pflege

Auch abseits des Blaulichts war der Samariterbund unermüdlich tätig. 262.000 Stunden leisteten Pflegekräfte direkt bei den Menschen zu Hause. In den fünf Sozialmärkten stieg die Zahl der Kundinnen und Kunden auf 26.000. Dort fanden Menschen nicht nur gerettete Lebensmittel, sondern auch einen Ort, an dem Würde wieder greifbar wurde. Insgesamt wurden 1.300 Tonnen Nahrungsmittel vor der Entsorgung bewahrt und sinnvoll verteilt.

86.800 warme Mahlzeiten an Bedürftige ausgegeben

Beim Suppentopf wurden 86.800 warme Mahlzeiten an Bedürftige ausgegeben. Jede Portion bedeutete nicht nur Nahrung, sondern auch ein Stück Zuwendung. In den Beratungsstellen suchten 7.498 Menschen Hilfe in Notlagen. 2.008 Personen konnten vor der Obdachlosigkeit bewahrt werden. Viele von ihnen fanden nicht nur einen Schlafplatz, sondern auch ein Stück menschliche Nähe. Im Internetcafé ZwischenSchritt wurde 6.500 Mal digitale Unterstützung geleistet, oft für Menschen, die sonst keinen Zugang zur Online-Welt haben.

125 Kinder haben in den LernLEOs Hilfe bekommen

Auch Kinder und Jugendliche bekamen Rückenwind. 125 Schüler und Schülerinnen wurden in den LernLEOs individuell gefördert. Weitere 1.845 nahmen an Workshops teil, um ihre seelische Widerstandskraft zu stärken. Das Wissen für Notfälle wurde ebenfalls breit vermittelt. 8.840 Menschen lernten in Erste-Hilfe-Kursen, wie sie im Ernstfall Leben retten können. Gleichzeitig wurden 411 neue Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter ausgebildet.

1315 Zivildiener im Dienst am Menschen

Die Kraft hinter all dem kommt von jenen, die sich täglich engagieren. 1.315 junge Männer leisteten ihren Zivildienst beim Samariterbund und entschieden sich bewusst für ein Jahr im Dienst an der Gesellschaft. "Das alles ist nur möglich dank des täglichen Einsatzes unserer haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ohne deren überwältigendes Engagement keine noch so gute Idee umgesetzt werden könnte", so Geschäftsführer Oliver Löhlein. "Auch 2026 möchten wir mit Professionalität und viel Engagement einen wichtigen Beitrag für die Wienerinnen und Wiener leisten", so Löhlein weiter.