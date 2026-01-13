Pensionist (70) attackierte Ex-Partnerin mit Messer

Das Messer-Opfer konnte sich zu Nachbarn flüchten

In Mattsee (Flachgau) hat am Montag ein 70-jähriger Mann seine ehemalige Lebensgefährtin bei einem Streit mit einem Messer attackiert. Die schwer verletzte Frau konnte sich zu Nachbarn flüchten, die den Notruf wählten.

Die 67-Jährige wurde vom Notarzt versorgt und ins Universitätsklinikum Salzburg gebracht. Sie dürfte sich laut einer Sprecherin der Polizei auf dem Weg der Besserung befinden. Ihr Ex-Partner, ein Flachgauer, wurde noch in der Wohnung der Frau festgenommen. Worum es in dem Streit ging war vorerst noch unklar.