Frau schwer verletzt

Pensionist (70) attackierte Ex-Partnerin mit Messer

13.01.26, 08:59
Das Messer-Opfer konnte sich zu Nachbarn flüchten

In Mattsee (Flachgau) hat am Montag ein 70-jähriger Mann seine ehemalige Lebensgefährtin bei einem Streit mit einem Messer attackiert. Die schwer verletzte Frau konnte sich zu Nachbarn flüchten, die den Notruf wählten.

Die 67-Jährige wurde vom Notarzt versorgt und ins Universitätsklinikum Salzburg gebracht. Sie dürfte sich laut einer Sprecherin der Polizei auf dem Weg der Besserung befinden. Ihr Ex-Partner, ein Flachgauer, wurde noch in der Wohnung der Frau festgenommen. Worum es in dem Streit ging war vorerst noch unklar.

