St. Pölten: Faschingsmaskerade im Rathaus

Am Faschingsdienstag halten die Narren Einzug in der St. Pöltner Innenstadt – und speziell im Rathaus. Am Programm: Kostüm-Wettbewerb mit tollen Preisen, Kinder-Specials und ein buntes Party-Angebot in zahlreichen Locations.

Am 17. Februar wird es besonders lustig, laut und farbenfroh in der Landeshauptstadt, die heuer ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Kostümierter Hotspot ist der Rathausplatz: Ab 13 Uhr treffen sich die Faschingsnarren vor dem Rathaus, mit Drinks vom Teatro-Stand, ab 16 Uhr geht es hinein zur großen Maskerade.

Jährliches Halligalli mit Sonderpreisen

Auch Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) freut sich auf das jährliche Halligalli – dort, wo sonst alle Beschlüsse für die Stadtentwicklung gefasst werden: direkt im Rathaus, mit traditioneller Maskenprämierung um 19.30 Uhr. „Die außergewöhnlichsten Verkleidungen prämiere ich persönlich“, verspricht er. Zu gewinnen gibt es ein Abendessen mit dem Bürgermeister als Sonderpreis, einen eigenen Kinderpreis sowie Sachpreise und Gutscheine – wie exklusive SKN VIP-Tickets, eine außergewöhnliche XR-Brillen-Tour oder hochwertige Reisekoffer. Als Sponsor konnten die Marketing St. Pölten GmbH und St. Pölten Tourismus sowie St. Pöltens Handels-, Freizeit- und Kulturbetriebe gewonnen werden.

Viel los in der Innenstadt

Gleichzeitig geht es in der ganzen Innenstadt ab – mit Faschings-Karaoke im Mac Laren’s Pub, Gschnas im Narrnkastl, „Affentheater“ im Mandas sowie St. Pöltens kultiger Impro-Truppe jumpers [re]loaded im Cinema Paradiso. Ab 19 Uhr verwandeln sich Wellenstein, Chameleon Bar, Mittndrin sowie Café Schubert, Osteria und Vino in Fasching Floors rund um die Marie(nstatue am Herrenplatz). Die Partymeile am Herrenplatz und in der Wienerstraße bietet spektakuläre Disco-Deko, Lichtinstallationen, Drinks, Bars und einen Würstelstand.