Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
Truppe bei Shiffrin-Jubiläumssieg in Flachau Dritte
Nachtslalom-Hit

Truppe bei Shiffrin-Jubiläumssieg in Flachau Dritte

13.01.26, 20:36 | Aktualisiert: 13.01.26, 22:02
Was für eine Mikaela-Shiffrin-Show in Flachau! Die US-Skiqueen gewann den Flutlicht-Klassiker zur Dienstag-Primetime zum 6. Mal. Es war der 70. Slalomsieg für die Ausnahmekönnerin. Katharina Truppe belegte hinter Shiffrins US-Kollegin Paula Moltzan Platz 3 (+0,65).

Mit einem sensationellen Finish im 2. Durchgang rettete Truppe vor 13.000 begeisterten Fans den ersten ÖSV-Slalompodestplatz in dieser Saison. "Dabei war ich am Start echt nervös", gestand die Kärntnerin, die am Donnerstag ihren 30. Geburtstag feiert. "Dass es sich um zwei Hundertstel ausgegangen ist, ist ein Wahnsinn!"

Vorjahrssiegerin Camille Rast wurde zwei Hundertstel hinter Truppe Vierte. Mit Katharina Huber (10./2,60) schaffte es eine zweite ÖSV-Läuferin in die Top 10.

Shiffrin hatte bereits nach dem 1. Durchgang mit 19 Hundertstel Vorsprung auf US-Teamkollegin Paula Moltzan geführt. Truppe lauerte auf Platz 3 (+0,35). Camille Rast, die Shiffrins Siegesserie jüngst in Kranjska Gora beendet hatte, war gesundheitlich angeschlagen und konnte den US-Ski-Star am Dienstag nicht entscheidend fordern.

Shiffrin im Slalom-Weltcup schon 268 Punkte vorn

"Nachdem ich im letzten Jahr hier gefehlt habe, war das eine echte Herausforderung auf diesem schwierigen welligen Hang", keuchte Shiffrin nach ihrem Rekordsieg Nummer 107 im Weltcup. Mit ihrem 6. Saisonsieg baute die US-Rennläuferin ihren Vorsprung im Slalom-Weltcup gegenüber Rast auf 110 Punkte aus, im Gesamtweltcup liegt sie 170 Punkte vor der Schweizerin. 

Neben der 6. Krone als "Snow Space Salzburg Princess" kassierte Shiffrin mit 70.000 Euro das höchste Preisgeld im Frauen-Weltcup. 

+++ Mehr in Kürze +++

