Flutlichtshow in Flachau wird 2027 zur Doppel-Nummer

Der Nightrace-Klassiker in Flachau, das bestdotierte Damenrennen im Ski-Weltcup, wird 2027 zur Doppelveranstaltung: Am Tag nach dem traditionellen Slalom wird ein Riesentorlauf unter Flutlicht über die Bühne gehen.

In Szene gehen sollen die beiden Rennen gleich am Beginn des neuen Jahres, und zwar am 4. und 5. Jänner 2027. Ski Austria hat hierfür bereits die Bestätigung der FIS bekommen. Damit ist man eine Woche früher dran als heuer, die Veranstaltung fällt in die Ferienzeit. Am 6. Jänner findet traditionell auch im benachbarten Bischofshofen das Finale der Vierschanzentournee statt.

Wie Schladming: "Erfolgsgeschichte um Kapitel reicher"

"Mit der Erweiterung um einen Riesenslalom wird diese Erfolgsgeschichte nun um ein weiteres Kapitel bereichert", so ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer. Dass die Entscheidung sportlich wie organisatorisch Sinn ergibt, zeige ein Blick zu den Herren nach Schladming, wo sich die Kombination zweier Disziplinen als Erfolgsmodell etabliert habe. "Zudem ist es effizienter und nachhaltiger, die notwendige Infrastruktur für zwei Bewerbe zu nützen."

Einen Weltcup-Riesentorlauf der Frauen gab es zuletzt in Flachau am 17. Jänner 2016, als die Deutsche Viktoria Rebensburg siegte und Eva-Maria Brem Vierte wurde. Das einzige Rennen in der Heimat von Ski-Legende Hermann Maier davor war im März 2002 über die Bühne gegangen.