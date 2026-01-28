First Lady Doris Schmidauer singt mit Christina Stürmer in der Staatsoper

Am Sonntag, 8. März 2026, wird die Wiener Staatsoper erstmals zur Bühne weiblicher Solidarität. Mit RISE! – Women’s Voices for Change feiert eine neue kulturpolitische Initiative anlässlich des Weltfrauentags ihre Premiere - inklusive First Lady und Christina Stürmer.

2.000 Frauen erheben bei RISE! gemeinsam ihre Stimmen für Freiheit, Gleichberechtigung und Sichtbarkeit. Ein besonderer Moment des Abends: Christina Stürmer wird erstmals auf der Bühne der Wiener Staatsoper auftreten. Musikalisch geleitet wird das Projekt von Künstlerinnen wie Lidia Baich, Rachelle Jeanty und Ilia Staple.

Teresa Vogl, Lilian Klebow und Rachelle Jeanty © Katharina Schiffl

Das immersive, partizipative Format steht unter dem Ehrenschutz von Österreichs First Lady Doris Schmidauer, die am 8. März nicht nur anwesend sein wird, sondern auch aktiv im Publikum mitsingen wird.

Doris Schmidauer und Billi Thanner © Katharina Schiffl

Gemeinsam stark

RISE! versteht sich als 360-Grad-Kulturevent und als künstlerische Projektionsfläche für das Thema „Frau in der Gesellschaft“. Im Zentrum steht ein innovatives Audience-Choir-Erlebnis, das weibliche Stärke, Zusammenhalt und gesellschaftliche Wirkung sichtbar machen soll.

Christina Stürmer © Arne Müseler

Der Audience Choir wird von der kanadischen Sängerin Rachelle Jeanty angeführt, die bereits im vergangenen Jahr zum Weltfrauentag mit 700 Frauen im Wiener Gartenbaukino gesungen hat.