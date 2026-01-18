Alles zu oe24VIP
Linz AG und Bosch arbeiten gemeinsam an Wasserstoff-Lösungen
Elektrolyseanlagen

Linz AG und Bosch arbeiten gemeinsam an Wasserstoff-Lösungen

18.01.26, 11:21 | Aktualisiert: 18.01.26, 12:23
Bosch-Vorstand Weinwurm spricht von Signal für Zukunft der Energieversorgung.

. Die Firma Bosch Österreich und die Linz AG haben am Sonntag eine Absichtserklärung zur Entwicklung von Wasserstoff-Lösungen unterzeichnet. Ziel sei die Dekarbonisierung der Energieversorgung und Stärkung der regionalen Wasserstoff-Wirtschaft in der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Im Fokus stehe die Nutzung des im Elektrolyseprüffeld des Bosch Engineering Centers Linz erzeugten Wasserstoffs.

Die Partner prüften zudem Optionen für weitere Elektrolyseanlagen durch die Linz AG sowie Potenziale durch gemeinsame Infrastruktur, hieß es in einer Aussendung. "Diese Partnerschaft ist ein starkes Signal für die Zukunft der Energieversorgung in unserer Region", so Bosch-Österreich-CEO Helmut Weinwurm.

Eine gemeinsame Arbeitsgruppe evaluiere in den kommenden Monaten die technischen und wirtschaftlichen Potenziale für die nächsten Schritte. Die Unterzeichnung erfolgte in Linz, anwesend waren Landesrat Markus Achleitner und Bürgermeister Dietmar Prammer.

