Circus Louis Knie kommt mit WOW-Show nach Linz

Am 21. Jänner wird im gut beheizten Zelt Premiere gefeiert.

Linz. Mehr als 20 Jahre tourt der Circus Louis Knie bereits durch Österreich. Diesen Mittwoch, 21. Jänner, wird um 18 Uhr Premiere von "WOW - die große Circusshow von Louis Knie" am Linzer Urfahranermarktgelände gefeiert.

Internationale Akrobaten begeistern mit Schleuderbrett-, Fast-Track- und Chinese-Pole-Darbietungen, während die preisgekrönten Luftakrobatik hoch über der Manege schwindelerregende Höhepunkte bietet. Humor kommt ebenfalls nicht zu kurz – Clown Bambolito aus Brasilien und das Comedy-Duo Ole, bekannt aus dem Supertalent, bringen das Publikum zum Lachen. Der Circus Louis Knie gastiert bis 28. Februar in der Stadt.