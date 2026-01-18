Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Streit um Insel

Nächstes Land schickt Soldaten nach Grönland

18.01.26, 12:05
Die Entsendung basiert auf Grundlage eines Memorandums über militärische Zusammenarbeit mit Dänemark.

Ljubljana. Slowenien beteiligt sich mit zwei Offizieren seiner Streitkräfte an der Erkundungsmission mehrerer europäischer Staaten auf der Arktisinsel Grönland. Die Regierung des NATO-Landes habe einen entsprechenden Beschluss gefasst, teilte sie am Samstag auf ihrer Website mit. Die Entsendung erfolge auf der Grundlage eines Memorandums über militärische Zusammenarbeit zwischen Slowenien und Dänemark aus dem Jahr 1998.

Das weitgehend autonome Grönland gehört zum Hoheitsgebiet Dänemarks. US-Präsident Donald Trump hat aber wiederholt deutlich gemacht, dass sich die USA die größtenteils von Eis bedeckte Insel einverleiben wollen. Die meisten europäischen NATO-Partner lehnen das vehement ab.

Die Erkundungsmission der Europäer soll nach Angaben des deutschen Verteidigungsministeriums Bedingungen für gemeinsame Militärübungen prüfen. Diese sollen die Sicherheit Grönlands stärken. Trump begründet seine Besitzansprüche unter anderem damit, dass Dänemark die Arktisinsel nicht gegen russische und chinesische Einflussnahmen zu schützen vermöge.

