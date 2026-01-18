Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Pedro Sanchez
Warnung aus Madrid

Spanien-Premier: Putin wäre "glücklichster Mann"

18.01.26, 09:06
Spanischer Ministerpräsident Sanchez: "Sollten die Vereinigten Staaten Gewalt anwenden, wäre das der Todesstoß für die NATO."

Madrid. Eine US-Invasion in Grönland würde nach den Worten des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez den russischen Präsidenten Wladimir Putin "zum glücklichsten Mann der Welt" machen. "Warum? Weil sie seinen versuchten Einmarsch in die Ukraine legitimieren würde", sagte Sanchez der Zeitung "La Vanguardia" (Sonntagsausgabe).

Jede militärische Aktion der USA gegen die Insel würde der NATO schaden, unterstrich der spanische Premier. "Sollten die Vereinigten Staaten Gewalt anwenden, wäre das der Todesstoß für die NATO. Putin wäre doppelt erfreut."

