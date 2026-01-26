Alles zu oe24VIP
U-Bahn-Chaos in Wien: U1 über eine Stunde lahmgelegt
© APA

Schaden

26.01.26, 08:59
Teilen

U-Bahn-Chaos im Wiener Frühverkehr! Die U1 fuhr zwischen 8:20 bis 9:23 Uhr nicht zwischen Stephansplatz und Vorgartenstraße. 

Die Wiener Linien erklärten auf oe24-Anfrage: "Aufgrund eines schadhaften Fahrzeuges im Bereich der Station Praterstern war der Betrieb auf der U1 heute Früh ab 8:20 Uhr unterbrochen. Die Fahrgäste im betroffenen Zug erhielten über Durchsagen laufend Informationen."

© Getty
 

"Der betroffene Zug wurde in die Station Praterstern geschleppt, wo die Fahrgäste aussteigen konnten. Die U1 konnte während der Abschlepparbeiten nicht zwischen Stephansplatz und Vorgartenstraße fahren. Seit 9:23 Uhr fährt die U1 wieder durchgängig", heißt es weiter.

Geduld ist trotzdem noch angesagt: "Bis sich das Intervall nach einer Störung im Morgenverkehr normalisiert hat, dauert es einige Zeit."

