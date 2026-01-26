U-Bahn-Chaos in Wien: U1 über eine Stunde lahmgelegt

U-Bahn-Chaos im Wiener Frühverkehr! Die U1 fuhr zwischen 8:20 bis 9:23 Uhr nicht zwischen Stephansplatz und Vorgartenstraße.
Die Wiener Linien erklärten auf oe24-Anfrage: "Aufgrund eines schadhaften Fahrzeuges im Bereich der Station Praterstern war der Betrieb auf der U1 heute Früh ab 8:20 Uhr unterbrochen. Die Fahrgäste im betroffenen Zug erhielten über Durchsagen laufend Informationen."
"Der betroffene Zug wurde in die Station Praterstern geschleppt, wo die Fahrgäste aussteigen konnten. Die U1 konnte während der Abschlepparbeiten nicht zwischen Stephansplatz und Vorgartenstraße fahren. Seit 9:23 Uhr fährt die U1 wieder durchgängig", heißt es weiter.
Geduld ist trotzdem noch angesagt: "Bis sich das Intervall nach einer Störung im Morgenverkehr normalisiert hat, dauert es einige Zeit."