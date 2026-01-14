Alles zu oe24VIP
Österreichs Eiskunstlauf-Paar liefert starkes EM-Debüt
Eiskunstlauf-EM

Österreichs Eiskunstlauf-Paar liefert starkes EM-Debüt

14.01.26, 22:49
Bei der Eiskunstlauf-EM in Sheffield gibt's ein deutliches Lebenszeichen in Rot-Weiß-Rot.

Gabriella Izzo und Luc Maierhofer legten ein ordentliches EM-Debüt hin. Das in Salzburg lebende US-amerikanisch-österreichische Paarlauf-Duo erreichte am Mittwoch im Kurzprogramm 54,65 Punkte und belegt unter 16 Paaren Rang elf.

Mikutina patzte bei Kür

Nicht nach Wunsch lief es für Olga Mikutina, die beim Dreifach-Lutz stürzte und beim Flip patzte. Die Vorarlbergerin schaffte es mit 53,90 Zählern zwar in die Kür am Freitag (19.00), die erhofften Top 5 sind aber weit weg.

Bereits am Donnerstag bestreiten Izzo/Maierhofer die Kür der Paare (ab 20.00).

