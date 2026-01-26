Skifahrer auf Piste niedergemäht: Schwer verletzt

Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

Ein 51-jähriger Familienvater ist bereits am Freitag im Tiroler Skigebiet Kühtai (Bezirk Imst) von einem Unbekannten niedergefahren und schwer verletzt worden.

Der Helm des Österreichers brach bei dem Sturz und er erlitt eine schwere Gehirnerschütterung sowie Prellungen am Becken. Er wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Der Unfall ereignete sich auf der Piste Nummer zehn zwischen der Drei Seen Hütte und der Talstation. Die Polizei bat Unfallzeugen bzw. den Unbekannten, sich zu melden.