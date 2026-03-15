Schwan stoppte Bahnverkehr

Ein Schwan neben den Gleisen der Westbahnstrecke nahe des Bahnhofs St. Pölten hat am Samstag nicht nur für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Auch der Bahnverkehr wurde kurz gestoppt, um den Schwan retten zu können.

Ein aufmerksamer Lokführer bemerkte Samstagnachmittag das Tier neben den Gleisen auf der Weststrecke und verständigte die Feuerwehr St. Pölten-Wagram. Gemeinsam mit den ÖBB wurde daraufhin der Bahnverkehr für wenige Minuten gestoppt, „damit unsere Mannschaft den verängstigten Schwan sicher aus dem Gefahrenbereich retten konnte“, heißt es von der Feuerwehr St. Pölten-Wagram.

Schwan zum Ratzersdorfer See zurückgebracht

© FF St. Pölten-Wagram

Sicherheitshalber wurde das Tier dann zu einem Tierarzt gebracht. Der Schwan überlebte den Ausflug auf die Gleise ohne „ernsthafte Verletzungen“, heißt es nach der tierärztlichen Untersuchung. Im Anschluss wurde der Schwan wieder zurück in seine natürliche Umgebung an den Ratzersdorfer See in St. Pölten gebracht. „Dort schwamm er sichtlich erleichtert davon und konnte den Abend nach dem turbulenten Erlebnis wieder ruhig genießen“, so die Feuerwehr abschließend