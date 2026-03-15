Lkw als Geisterfahrer auf A2

Ein Lkw ist am Samstagabend auf der Südautobahn (A2) zwischen Wiener Neustadt und Seebenstein (Bezirk Neunkirchen) als Geisterfahrer unterwegs gewesen. Als der Fahrer wenden wollte, kam er quer zur Fahrbahn zu stehen. Mehrere Unfälle waren die Folge.

Gegen 21.40 Uhr wurde die Polizei alarmiert, dass ein Lkw als Geisterfahrer auf der A2 unterwegs ist. Nach Informationen der Landespolizeidirektion Niederösterreich soll der polnische Lenker des Lkws beim Rastplatz Wiener Neustadt in die falsche Richtung aufgefahren sein.

So war er am Pannenstreifen in Fahrtrichtung Graz unterwegs. Als der Mann dies bemerkte, versuchte er laut Polizei auf der Autobahn zu wenden. Dabei fuhr er in die rechte Leitschiene, kam quer zur Fahrbahn zu stehen und blockierte die komplette Autobahn Richtung Wien.

Alkotest positiv ausgefallen

Mehrere Unfälle mit Sachschaden waren die Folge. Ein Lenker konnte noch dem Lkw ausweichen, touchierte allerdings die Leitschiene. Zwei weitere Fahrzeuge touchierten den Lkw und drei andere fuhren über die am Boden liegenden Fahrzeugteile, berichtete Polizeisprecherin Daniela Weissenböck gegenüber noe.ORF.at. Verletzt wurde niemand. Ein Alkotest beim polnischen Lenker des Lkws verlief positiv, die Erhebungen sind im Gange, so Weissenböck.