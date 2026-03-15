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Bouldern bei der Gudrunpassage
© Architekturbüro Strauss Kategorie

Sportstätte

Bouldern bei der Gudrunpassage

15.03.26, 13:18
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Auf der Favoritenstraße wird weitergebaut. Nachdem der erste Abschnitt vom Hauptbahnhof bis zur Landgutgasse umgestaltet und begrünt ist, geht es jetzt bis zum Reumannplatz weiter. Ein eher selteneres Gestaltungselement dabei ist eine Kletterwand. 

Als ein Highlight der Umgestaltung wird bei der Unterführung der Gudrunpassage eine 50 Meter lange Boulderwand errichtet. Sie wird im Außenbereich gleichzeitig auch als Stützmauer fungieren. Die Kletterwand ist zwischen 2,7 und 4,5 Meter hoch und soll bis zu 30 Kletterbegeisterten gleichzeitig Platz bieten. Selbstverständlich wird am Fuß der Kletterwand auch ein Fallschutzboden verlegt.

Favoritenstraße bekommt Kletterwand 

In der Passage werden gleichzeitig auch die Beleuchtung modernisiert und der Bereich der langgezogenen ehemaligen Treppenanlagen begrünt. Die verkehrsfreie Querung der Gudrunstraße ist für Fußgänger weiter möglich.

750 Meter sollen grüner und kühler werden

Die Gudrunpassage ist aber nur ein Teil des zweiten Bauabschnitts. Dieser reicht von der Landgutgasse bis zum Reumannplatz. Auf insgesamt rund 750 Meter werden großzügige Grünbeete angelegt, rund 60 Bäume und Stauden gesetzt. Dadurch entstehen weitere 1.000 Quadratmeter Grünfläche, die nicht nur für ein optisch ansprechenderes Ambiente sondern auch für Kühlung sorgen sollen.

Neben der Begrünung werden auch andere Maßnahmen zur Neugestaltung gesetzt. So wird es eine Zonierungsverordnung geben, mit der wie auf der Kärntner Straße Standorte für Schanigärten und Imbissstände schon vorab festgelegt werden. Die Gastgärten werden einheitlich angeordnet, um die kommerziellen Nutzungen im öffentlichen Raum gezielt zu strukturieren und den Platz für Begrünung und freie Aufenthaltsbereiche sicherzustellen.

Zeitgleich wird an U1 gearbeitetDie Bauarbeiten gehen Hand in Hand mit den Wiener Linien. Denn auch unter der Straße bei der U1 wird gearbeitet. Die Tunneldecke muss neu abgedichtet werden. Hier laufen die Arbeiten ebenfalls nach Plan und sollten im Herbst abgeschlossen sein.

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