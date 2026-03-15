Handgranate im Müllraum gefunden - Mieter (45) schwer verletzt

Ein 45-jähriger Wiener hatte eine Kiste mit offensichtlichen Kriegsrelikten im Müllraum gefunden und - statt Polizei und Entschärfungsdienst zu alarmieren - mit in die Wohnung genommen. Beim Hantieren mit der Granate explodierte der Sprengkörper.

In dieser Wohnhausanlage in Floridsdorf kam es zum dem Vorfall mit der Handgranate. © google maps

Wien. Der bedenkliche wie äußerst schmerzhafte Vorfall mit Dauerfolgen ereignete sich Sonntagvormittag in einer großen Wohnhausanlage neben dem FAC-Platz in Floridsdorf, in dem sich übrigens auch ein städtischer Kindergarten befindet! Hier hatte möglicherweise ein anderer Mieter - gegen den jetzt wegen Körperverletzung, wenn nicht gar wegen Gemeingefährdung ermittelt wird, eine Kiste mit diversem Kriegsmaterial abgestellt.

Der neugierige und leider auch leichtsinnige 45-Jährige nahm die ganze Kiste mit in seine Wohnung. Beim Hantieren mit einer Granate, den Sprengkörper hatte er wohl für ein Übungsgerät gehalten kam es vor den Augen seiner Lebensgefährtin zur Explosion. Die geschockte Frau wählte sofort den Notruf. Ihr an den Händen schwer verletzter Mann wurde von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und dann ins Spital gebracht. Er dürfte zumindest einen Finger verloren haben.

Wieso und von wem die Kiste mit dem Kriegsgerät im Müllraum entsorgt worden ist, ist noch unklar. Die Polizei ermittelte am Sonntag an Ort und Stelle auch mit der Hilfe von Sprengstoffspürhunden.