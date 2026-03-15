Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Handgranate
© Getty Images

Finger verloren

Handgranate im Müllraum gefunden - Mieter (45) schwer verletzt

15.03.26, 13:34
Teilen

Ein 45-jähriger Wiener hatte eine Kiste mit offensichtlichen Kriegsrelikten im Müllraum gefunden und - statt Polizei und Entschärfungsdienst zu alarmieren - mit in die Wohnung genommen. Beim Hantieren mit der Granate explodierte der Sprengkörper.

Granate Hopfengasse

In dieser Wohnhausanlage in Floridsdorf kam es zum dem Vorfall mit der Handgranate. 

© google maps

Wien. Der bedenkliche wie äußerst schmerzhafte Vorfall mit Dauerfolgen ereignete sich Sonntagvormittag in einer großen Wohnhausanlage neben dem FAC-Platz in Floridsdorf, in dem sich übrigens auch ein städtischer Kindergarten befindet! Hier hatte möglicherweise ein anderer Mieter - gegen den jetzt wegen Körperverletzung, wenn nicht gar wegen Gemeingefährdung ermittelt wird, eine Kiste mit diversem Kriegsmaterial abgestellt. 

Der neugierige und leider auch leichtsinnige 45-Jährige nahm die ganze Kiste mit in seine Wohnung. Beim Hantieren mit einer Granate, den Sprengkörper hatte er wohl für ein Übungsgerät gehalten kam es vor den Augen seiner Lebensgefährtin zur Explosion. Die geschockte Frau wählte sofort den Notruf. Ihr an den Händen schwer verletzter Mann wurde von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und dann ins Spital gebracht. Er dürfte zumindest einen Finger verloren haben.

Wieso und von wem die Kiste mit dem Kriegsgerät im Müllraum entsorgt worden ist, ist noch unklar. Die Polizei ermittelte am Sonntag an Ort und Stelle auch mit der Hilfe von Sprengstoffspürhunden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen