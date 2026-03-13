Falscher Polizist bot Taxlerin Job bei Polizei an

Ein 38-jähriger Fahrgast gaukelte einer Taxlerin vor, ein hohes Tier bei der Polizei zu sein und versprach ihr (gegen Bares) den Weg zur Exekutive zu ebnen. Der Fake-Cop wurde festgenommen.

Wien. Ein falscher Polizist wurde Donnerstagabend in Favoriten festgenommen, nachdem er eine Taxilenkerin um Geld betrogen hatte. Der Mann hatte vorgegeben, der als Berufschauffeur unzufriedenen Frau bei einer Jobbewerbung bei der Exekutive behilflich zu sein. Dazu sollte die 36-Jährige ihm nicht nur Unterlagen geben, sondern auch einen dreistelligen Geldbetrag überreichen. Als der 38-Jährige erneut Geld verlangte, wurde die Taxlerin stutzig und ging zur richtigen Polizei, um Anzeige zu erstatten.

Die beiden waren bei einer gemeinsamen Fahrt ins Gespräch. Dabei erzählte die Frau dem Fahrgast, dass sie sich bei der Polizei beworben habe, allerdings nicht aufgenommen worden sei. Der 38-Jährige gab sich als Retter in der Not und behauptete, dass er Polizist in einer höheren Position sei und ihr bei der Bewerbung helfen könne. Dafür solle sie ihm Kopien mehrerer Dokumente und Geld übergeben.

Bei zweiter Geldübergabe warteten Polizisten

Als der Mann einige Tage nach der Übergabe der Kopien und des Bargeldes erneut einen Geldbetrag, diesmal im mittleren zweistelligen Eurobereich, forderte, wurde die bereits zuvor etwas misstrauische 36-Jährige endgültig skeptisch. Mit Beamten der Inspektion Keplergasse ging sie zu der zweiten Übergabe. Dabei nahmen die Beamten den vermeintlichen "Kollegen" in der Kundratstraße fest.

Der 38-Jährige bestreitet alle Vorwürfe. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er wegen des Verdachts des schweren Betrugs sowie der Amtsanmaßung auf freiem Fuß angezeigt.