Schon wieder! Fahrerflucht nach Unfall - Opfer in Lebensgefahr

Ob Piste, Radweg oder Straße - jemanden niederzufahren, das Opfer im Stich zu lassen und einfach das Weite zu suchen, wird leider immer mehr zum Standardverhalten.

OÖ. Aktuell fahndet die Welser Polizei nach einem unbekannten Autofahrer, der in der Nacht auf Sonntag einen Fußgänger erfasst und bei der Karambolage in der Nähe des Alten Schlachthofs lebensgefährlich verletzt hat.

Der Lenker eines dunklen Audis hatte auf der Kreuzung der Dragonerstraße mit der Franz-Fritsch-Straße einen 42-jährigen Ukrainer gerammt, der zu Fuß auf der ungeregelten Kreuzung unterwegs gewesen war. Der Mann (oder die Frau) am Lenkrad, der (oder die) den Unfall mitbekommen haben muss - zeigte keinen Anstand, blieb nicht stehen und raste davon. Der Fußgänger wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Um den Unfalllenker auszuforschen, ersucht die Verkehrsinspektion Wels nun Zeugen der Karambolage, sich unter der Nummer 059 133 474 401 zu melden.