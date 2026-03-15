85-Jährige zu dritt nach Bankbesuch überfallen

Die drei per Fahndungsfotos gesuchten Kriminelle Personen stehen in dringendem Verdacht einen sogenannten Bankanschlussraub in Ottakring begangen zu haben.

Wien. Bei den bislang unbekannten Tatverdächtigen (Markenzeichen: teilnahmsloser Blick und Haube bzw. Schiebermütze) handelt es sich um zwei Männer und eine Frau. Das Trio soll am 14. Jänner gegen 11.30 Uhr eine 85-jährige Dame bei der Behebung eines größeren Bargeldbetrages in einer Bankfiliale beobachtet und sie anschließend zu Fuß bis zu ihrem Wohnhaus verfolgt haben.

Dort sollen die Angreifer das Opfer gleichsam im Rudel von hinten gepackt, gegen die Hauswand gedrückt und dessen Handtasche durchsucht haben. Mit dem erbeuteten Geldkuvert flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die 85-Jährige, die durch die Tat leichte Verletzungen erlitten hatte, begab sich in eine nahegelegene Polizeiinspektion um Anzeige zu erstatten.

Im Zuge der Ermittlungen konnten Beamte des Landeskriminalamts Wien Lichtbilder der mutmaßlichen Täter sichern. Die Landespolizeidirektion Wien ersucht nun über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien, um mediale Veröffentlichung der Fotos. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.

Es gilt die Unschuldsvermutung.