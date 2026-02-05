Alles zu oe24VIP
Winterspiele
Angeschlagene Stadlober zurück in der Loipe
Olympia-Zittern

Angeschlagene Stadlober zurück in der Loipe

05.02.26, 15:53
Am Tag vor der Olympia-Eröffung in Mailand und Cortina gab unsere noch immer nicht fitte Landlauf-Hoffnung leichte Entwarnung.

Die wegen einer leichten Verkühlung verspätet angereiste Langlauf-Medaillenhoffnung Teresa Stadlober ist zwei Tage vor ihrem Olympia-Auftakt auf die Loipe zurückgekehrt. "Ich hoffe, dass jetzt alles gut ist", sagte Vater Alois Stadlober am Donnerstag in Predazzo. Bezüglich der Leistungsfähigkeit der Salzburgerin für den Skiathlon über 20 km am Samstag gab sich der Sportliche Leiter Langlauf positiv. "Bis vor einer Woche hat sie noch super trainiert und Topwerte gehabt."

"Man weiß nie, was der richtige Weg ist"

Stadlober, Gesamtzweite bei der Tour de Ski, akklimatisiert sich mit Trainingseinheiten am Donnerstag und Freitag mit der Strecke in Tesero. "Die Vorbereitung war nicht so, wie sie sein sollte. Es war lästig und ärgerlich, weil es mehrere Tage gedauert hat", betonte Alois Stadlober, für den die Trainingspause der Skiathlon-Bronzemedaillengewinnerin von Peking 2022 aber auch etwas Positives haben könnte. "Vielleicht war es auch besser so, man weiß nie, was der richtige Weg ist."

