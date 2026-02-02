Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Fashion
Vom Glamour zum Grusel: Die peinlichsten Outfits der Grammys 2026
© Getty Images

Mode-Desaster

Vom Glamour zum Grusel: Die peinlichsten Outfits der Grammys 2026

02.02.26, 07:11
Teilen

Die Grammys 2026 in Los Angeles waren ein wahres Fest der Musik und der Mode-Desaster! Der rote Teppich der 68. Grammy-Verleihung war voll von schillernden Stars und... fragwürdigen Fashion-Entscheidungen, die uns eher zum Schmunzeln als zum Staunen brachten.

Am 1. Februar sorgten die Grammys 2026 in Los Angeles wieder für ordentlich Aufsehen, während sich die Prominenz in den schicksten (und in einigen Fällen, nun ja, merkwürdigsten) Outfits auf dem roten Teppich präsentierte. Die Stars ließen keine Gelegenheit aus, sich mit extravaganten Outfits in den Mittelpunkt zu stellen. Doch statt glamourösen Looks, die uns den Atem raubten, gab es einige extreme Fehltritte, die uns zu der Frage führten: Was haben die sich dabei gedacht? 

Die größten Mode-Fauxpas der Grammys 2026

Die Stars setzten alles auf gewagte Statements: Da wurden nackte Kleider ausgepackt, asymmetrische Schnitte präsentiert, bei denen man sich nur dachte: Warum? Und Glitzer, der fast schon in den Augen weh tat. Neben den angesagten Trends, die alle Augen auf sich zogen, waren andere Outfits schlichtweg unangenehm und in manchen Fällen sogar ein bisschen gruselig. 

Grusel-Looks am Red Carpet

Vom Glamour zum Grusel: Die peinlichsten Outfits der Grammys 2026
© Getty Images

Lesen Sie auch

Die Grammys 2026 werden uns wegen dieser skurrilen Mode-Albträume noch lange in Erinnerung bleiben! Da war zum Beispiel der Auftritt von Yungblud, der in einem Outfit erschien, das eher an die gruseligen Gestalten in einem Geisterhaus erinnerte als an einen Rockstar.

Vom Glamour zum Grusel: Die peinlichsten Outfits der Grammys 2026
© Getty Images

Auch Sängerin Ari Lennox sorgte mit ihrem Kleid für Kopfschütteln: Die Form und das Design erinnerten an einen Korken, der in einer Weinflasche steckte und wenig vorteilhaft wirkte.

Vom Glamour zum Grusel: Die peinlichsten Outfits der Grammys 2026
© Getty Images

Addison Rae trug ein seltsam geschnittenes weißes Kleid, das aussah, als könnte es aus einer Preisverleihung aus den frühen 2000er Jahren stammen. Wir waren uns nicht ganz sicher, ob sie versehentlich das Kleid verkehrt herum trug oder es einfach ein unglücklicher Design-Fehltritt war. 

Vom Glamour zum Grusel: Die peinlichsten Outfits der Grammys 2026
© Getty Images

Rosé enttäuschte ihre Fans mit einem Look, der einfach nur langweilig war. Schwarz und Weiß – ok, aber wo blieb die Eleganz? Wo der Glamour? Der Look war zwar schlicht, wirkte aber dennoch zu viel des Guten.

Vom Glamour zum Grusel: Die peinlichsten Outfits der Grammys 2026
© Getty Images

Leider konnte auch Chrissy Teigen mit ihrer Outfit-Wahl nicht überzeugen. Das Kleid an sich war zwar hübsch, doch es wirkte eher wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten und wirkte deshalb altmodisch.

Vom Glamour zum Grusel: Die peinlichsten Outfits der Grammys 2026
© Getty Images

Für einen Fashion-Fail sorgte auch Kesha, die in ihrem Kleid leider völlig unterging. Oberhalb der Schultern sah sie atemberaubend aus, doch der Stoff des Kleides war so schwer und dick, dass es sie regelrecht erdrückte.

Doch, trotz aller Mode-Albträume, müssen wir sagen: Sie haben uns unterhalten und das ist schließlich das Ziel der Grammys.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen