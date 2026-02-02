Vom Glamour zum Grusel: Die peinlichsten Outfits der Grammys 2026

Die Grammys 2026 in Los Angeles waren ein wahres Fest der Musik und der Mode-Desaster! Der rote Teppich der 68. Grammy-Verleihung war voll von schillernden Stars und... fragwürdigen Fashion-Entscheidungen, die uns eher zum Schmunzeln als zum Staunen brachten.

Am 1. Februar sorgten die Grammys 2026 in Los Angeles wieder für ordentlich Aufsehen, während sich die Prominenz in den schicksten (und in einigen Fällen, nun ja, merkwürdigsten) Outfits auf dem roten Teppich präsentierte. Die Stars ließen keine Gelegenheit aus, sich mit extravaganten Outfits in den Mittelpunkt zu stellen. Doch statt glamourösen Looks, die uns den Atem raubten, gab es einige extreme Fehltritte, die uns zu der Frage führten: Was haben die sich dabei gedacht?

Die größten Mode-Fauxpas der Grammys 2026

Die Stars setzten alles auf gewagte Statements: Da wurden nackte Kleider ausgepackt, asymmetrische Schnitte präsentiert, bei denen man sich nur dachte: Warum? Und Glitzer, der fast schon in den Augen weh tat. Neben den angesagten Trends, die alle Augen auf sich zogen, waren andere Outfits schlichtweg unangenehm und in manchen Fällen sogar ein bisschen gruselig.

Grusel-Looks am Red Carpet

Die Grammys 2026 werden uns wegen dieser skurrilen Mode-Albträume noch lange in Erinnerung bleiben! Da war zum Beispiel der Auftritt von Yungblud, der in einem Outfit erschien, das eher an die gruseligen Gestalten in einem Geisterhaus erinnerte als an einen Rockstar.

Auch Sängerin Ari Lennox sorgte mit ihrem Kleid für Kopfschütteln: Die Form und das Design erinnerten an einen Korken, der in einer Weinflasche steckte und wenig vorteilhaft wirkte.

Addison Rae trug ein seltsam geschnittenes weißes Kleid, das aussah, als könnte es aus einer Preisverleihung aus den frühen 2000er Jahren stammen. Wir waren uns nicht ganz sicher, ob sie versehentlich das Kleid verkehrt herum trug oder es einfach ein unglücklicher Design-Fehltritt war.

Rosé enttäuschte ihre Fans mit einem Look, der einfach nur langweilig war. Schwarz und Weiß – ok, aber wo blieb die Eleganz? Wo der Glamour? Der Look war zwar schlicht, wirkte aber dennoch zu viel des Guten.

Leider konnte auch Chrissy Teigen mit ihrer Outfit-Wahl nicht überzeugen. Das Kleid an sich war zwar hübsch, doch es wirkte eher wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten und wirkte deshalb altmodisch.

Für einen Fashion-Fail sorgte auch Kesha, die in ihrem Kleid leider völlig unterging. Oberhalb der Schultern sah sie atemberaubend aus, doch der Stoff des Kleides war so schwer und dick, dass es sie regelrecht erdrückte.

Doch, trotz aller Mode-Albträume, müssen wir sagen: Sie haben uns unterhalten und das ist schließlich das Ziel der Grammys.