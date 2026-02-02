Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 02.02.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Lassen Sie nicht nur Ihr Herz sprechen, sondern auch Ihren Verstand! Beruf: Geduldig argumentieren! Auch gute Ideen brauchen breite Zustimmung.

Geduldig argumentieren! Auch gute Ideen brauchen breite Zustimmung. Fitness:Vernünftige Zeiteinteilung ist heute besonders wichtig. Nicht hetzen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Halten Sie sich lieber zurück und kritisieren Sie Ihren Partner nicht! Beruf: Streit könnte Ihre Position schwächen. Lenken Sie strategisch ein!

Streit könnte Ihre Position schwächen. Lenken Sie strategisch ein! Fitness:Legen Sie eine Pause ein, wenn Sie merken, dass es Ihnen zu viel wird!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Quittieren Sie Zuneigung möglichst großzügig – mit Worten und Taten! Beruf: Taktisches Geschick ist gefordert. Mit Einwänden diplomatisch umgehen!

Taktisches Geschick ist gefordert. Mit Einwänden diplomatisch umgehen! Fitness: Nicht leicht, sich auf Wesentliches zu konzentrieren. Daher langsamer!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Ruhig ein wenig selbstbewusster und souveräner, aber nicht fordernd! Beruf: Erscheinen Ihnen Vorhaben unrealistisch? Seien Sie mal etwas mutiger!

Erscheinen Ihnen Vorhaben unrealistisch? Seien Sie mal etwas mutiger! Fitness:Wer Positives mit anderen teilen kann, stärkt die eigene Motivation.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Nachgiebige kommen besser an. Bestehen Sie nicht auf Ihrer Meinung! Beruf: Respektieren Sie Einwände, auch im eigenen wirtschaftlichen Interesse!

Respektieren Sie Einwände, auch im eigenen wirtschaftlichen Interesse! Fitness:Überschätzen Sie Ihre Konzentration nicht und schonen Sie Ihre Nerven!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Bloß nicht zu cool! Herzlichkeit ist heute eine wichtige Komponente. Beruf: Sie sollten auch berechtigte Kritik lieber diplomatisch formulieren.

Sie sollten auch berechtigte Kritik lieber diplomatisch formulieren. Fitness:Überschätzen Sie Ihre Konzentration nicht! Weniger und aufmerksamer!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Genießen Sie charmante Flirts, spielen Sie nur nicht mit Versuchungen! Beruf: Tolle neue Ideen? Nur nicht zu voreilig, erst mal genau kalkulieren!

Tolle neue Ideen? Nur nicht zu voreilig, erst mal genau kalkulieren! Fitness:Packen Sie weniger in den Tag und bleiben Sie bei Ihren Prioritäten!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Angespannte Stimmung? Keine unbedachten Äußerungen, bleiben Sie cool! Beruf: Setzen Sie auf Zeit und gehen Sie mit Konflikten sehr diplomatisch um!

Setzen Sie auf Zeit und gehen Sie mit Konflikten sehr diplomatisch um! Fitness:Was ist heute wirklich notwendig! Lieber langsamer und konzentriert!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Flirten Sie ruhig, aber im Ton lieber ein bisschen zurückhaltender! Beruf: Nehmen Sie Anregungen an, dann kommen auch Ihre Ideen besser an!

Nehmen Sie Anregungen an, dann kommen auch Ihre Ideen besser an! Fitness:Legen Sie nicht zu schnell los, ordnen Sie erst einmal Ihre Gedanken!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Notwendige Einwände motivierend zu verpacken, ist der richtige Ansatz. Beruf: Strittige Fragen brauchen Fingerspitzengefühl und kluge Kompromisse.

Strittige Fragen brauchen Fingerspitzengefühl und kluge Kompromisse. Fitness:Positive Energie ist wichtig. Daher ermutigend, statt zu kritisieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Keine allzu übermütigen Äußerungen! Stecken Sie lieber etwas zurück! Beruf: Lieber mal großzügig kooperieren, statt mit Einwänden zu provozieren.

Lieber mal großzügig kooperieren, statt mit Einwänden zu provozieren. Fitness:Überfordern Sie sich physisch nicht und schonen Sie auch Ihre Nerven!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Lassen Sie sich bloß nicht einschüchtern! Motto: Cool und freundlich! Beruf: Wichtigtuerei könnte nerven. Gehen Sie verständnisvoll damit um!

Wichtigtuerei könnte nerven. Gehen Sie verständnisvoll damit um! Fitness:Seien Sie nicht zu kritisch! Positives Denken kann viel mehr bewegen.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.