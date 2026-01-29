Das ist an Tag sieben im Dschungel passiert.

Tag 7 im Dschungel und es geht echt zur Sache: 146 (!) Regelverstöße haben die Stars seit ihrem Einzug begangen. "Unter anderem respektiert ihr die Fauna und Flora des Dschungels nicht", liest Ariel vor. Das hat natürlich Konsequenzen: Die Raucher müssen ihre Zigaretten abgeben. Das trifft Nicole besonders hart.

Dschungelprüfung - Überraschung!

"Ich bin es jetzt ja langsam gewohnt, jeden Morgen in die Prüfung zu gehen", so Ariel ungewohnt gelassen vor ihrer siebten Dschungelprüfung. "Je öfter ich gewählt werde, desto mehr Ehrgeiz bekomme ich!" Und so zieht die Schweizerin motiviert in Begleitung von Mirja und Samira los: "Ich bin stark und voller Energie! Ich steigere mich jetzt und es werden mehr als vier Sterne."

Beweglichkeit

Ariel stellt sich der Dschungelprüfung "Das TraumAschiff" 40 Meter hoch über dem Blätterdach des Dschungels. Unter ihr gähnt die Tiefe, vor ihr ein wackeliges Schiff – zwölf Minuten bleiben ihr, um zwölf Sterne zu sammeln. Von einer Plattform aus startet sie, tastet sich über Koffer und schmale Bretter vor, auf denen Ameisen wimmeln, und balanciert über bewegliche Fässer dem "TraumAschiff" entgegen. Schon auf dem Weg sichert sie sich die ersten fünf Sterne.

Ruhiger als bislang

Immer wieder quiekt und juchzt sie laut, wirkt dabei aber deutlich fokussierter und ruhiger als in ihren bisherigen Prüfungen. An Bord wird es noch heikler: Auf instabilen Flächen sucht Ariel nach weiteren Sternen, die nur über riskante Kletterpassagen erreichbar sind oder in Eimern und Kisten voller Mehlwürmer und Schaben stecken. Zwei Sterne sammelt sie auf dem Schiff ein, dann balanciert sie zur nächsten Plattform und holt sich ihren achten Stern. Zum Finale greift Ariel ein Steuerrad, dreht es mit aller Kraft und senkt damit einen letzten großen Stern ab – rechtzeitig, bevor die Zeit abläuft. Doch kaum ist die Aufgabe erfüllt, folgt der Schreckmoment: Die Plattform unter ihren Füßen klappt weg, Ariel hängt plötzlich schreiend in der Luft. Erst als sie wieder festen Boden unter den Füßen hat, fordern Jan und Sonja sie auf, ihre Sterne zu zählen. Ariel erspielt neun von zwölf Sternen. Jan lobt: "Respekt, eine tolle Leistung", und Sonja ergänzt: "Wir sind stolz auf dich!"

Überwältigt

"Ich habe neun Sterne", jubelt Ariel auf dem Rückweg. "Ich bin überwältigt und weiß gar nicht, was für Gefühle ich gerade habe. Adrenalin, Glücksgefühle und Stolzgefühle. Und es ist befreiend, der Druck ist von mir!" Glücklich macht sich Ariel auf den Weg zurück ins Camp. Dort erlaubt sie sich zunächst einen Spaß: "Ich habe die Prüfung nicht angetreten!" Doch keiner glaubt ihr. "Ich habe neun Sterne", platzt es aus Ariel raus. Jubel bricht aus und die 22-Jährige wird frenetisch gefeiert. "Und morgen kommt jemand anderes dran", ist sich Mirja sicher.