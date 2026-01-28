Dschungelcamp: Frauen, Gage, Kinder - Endlich! Gil Ofarim packt aus

Gil Ofarim stand im Mittelpunkt der Episode.

Tag 6 im Dschungel drehte sich immer wieder um den gefallenen Musiker Gil Ofarim.

Wie umgehen?

Zuerst kamen er und Nicole sich in die Haare, weil diese offen sagte, dass sie ihn nicht leiden könne. Daraufhin reflektierten auch andere Camperinnen darüber, wie man mit ihm umgehen solle.

Dann, während der Nachtwache kamen Samira und Gil ins Gespräch. "Denkst du auch, dass du danach deine Musik nochmal ein bisschen anschieben kannst", fragt Samira und ergänzt: "Es ist ja schon auch eine Riesenchance für jeden."

Gil packt aus: DARUM im Dschungel

Gil antwortet ehrlich: "Ich weiß es nicht, aber ich mache es." Dann packt er aus und erklärt, was alle wissen wollen: In erster Linie sei er wegen seiner Kinder im Dschungel. Die beiden sind elf und neun Jahre alt, leben in München, während Gil inzwischen in Baden-Württemberg wohnt. "Ich konnte mir das einfach nicht mehr leisten", erklärt er.

Gil über geheime Ehefrau

Im Dschungeltelefon merkt Samira an: "Es gibt immer viele Möglichkeiten, dann wohnt man halt in einem WG-Zimmer. Das kostet nicht die Welt." Gil erzählt weiter, dass er in Baden-Württemberg lebt, weil dort die Familie seiner Frau wohnt, die er letzten Sommer geheiratet hat und seit fünf Jahren kennt. Kennengelernt hätten sie sich online. "Sie ist eine Privatperson und möchte nicht in die Öffentlichkeit", sagt Gil. Auf Samiras Frage, ob sie "für immer" sei, antwortet er nachdenklich: "Es gibt kein für immer, aber das kommt dem schon sehr nahe."

Liebe hat Ablaufdatum?

Samira zeigt sich davon irritiert. Im Dschungeltelefon sagt sie: "Ich weiß nicht, ob mir das ein gutes Gefühl geben würde, wenn alles eine Uhr hat und auf allem steht ein Haltbarkeitsdatum. Auf Liebe auch? Finde ich voll ernüchternd. Dann lebe ich lieber in meiner Traumwelt." Blende sie den Vorfall aus, könne sie nichts Negatives über Gil sagen, wer er wirklich sei, wisse sie dennoch nicht.

Nicht geil...

Am Lagerfeuer spricht Samira Gil darauf an, dass er sich oft zurückziehe, und sagt, sie finde es krass, dass er sich all dem aussetze. Gil entgegnet: "Die Leute wollen Antworten, die wollen verstehen. Was soll ich machen? Soll ich mich verstecken, Samira?" Samira hakt nach: "Wie kann man das alles aushalten, wenn man es nicht anspricht?" Im Dschungeltelefon ordnet sie ein: "Wir alle haben eine Gage bekommen und wenn Gil sagt 'Hey, das ist es mir wert und für dieses Geld kann ich mich dem aussetzen' – seinen eigenen Wert bestimmt jeder selbst." Zu Gil sagt sie schließlich: "Ich bin kein Richter, aber das, was man mitbekommen hat, ist nicht geil…"

Dschungelprüfung

Bei der Dschungelprüfung, die Gil zusammen mit Ariel und Eva absolvieren musste - alle sollten möglichst viele ekelige Dinge verspeisen - konnte Gil am meisten Sterne holen.