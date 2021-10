× Roberto Blanco will Beethoven aus dem Grab holen

Die Schlagerlegende Roberto Blanco fordert von Bürgermeister Ludwig die Freigabe der sterblichen Überreste.

Irrer Streit um die Identität Ludwig van Beethovens. Der deutsche Schlagersänger Roberto Blanco fordert in einem YouTube-Video die Freigabe der sterblichen Überreste des Komponisten. Der kuriose Grund: Beethoven soll afrikanischer Abstammung und somit dunkelhäutig gewesen sein.

„Ich wette, dass Beethoven mir ähnlicher gesehen hat, als man glaubt. Seine Überreste sollten untersucht werden“, so Blanco gegenüber der BILD. Der Schlagerstar gehört damit einer größeren Bewegung an, die Filmemacher Michael Simon de Normier ins Leben rief. „Es gibt mehrere Dokumente, die darauf hinweisen, dass er zu Lebzeiten dunkle Haut gehabt hatte“, so Blanco.

So wird Beethoven meist abgebildet

Beethoven wurde 1770 in Bonn geboren und zog schließlich nach Wien. Nach seiner Beisetzung auf dem Währinger Ortsfriedhof wurde der Komponist bereits zweimal exhumiert, ehe er auf dem Wiener Zentralfriedhof seine letzte Ruhe fand.