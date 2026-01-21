Magier aus NÖ verzaubert als erster Österreicher 4.400 Passagiere der „Disney Treasure“

FAB FOX, der Finalist der RTL-Castingshow „Das Supertalent“ wurde als erster österreichischer Magier von Disney Cruise Line engagiert und verzaubert seit Mitte Jänner die Passagiere der „Disney Treasure“. Seine Shows finden im Broadway-ähnlichen Haupttheater des Luxusliners statt.

Sie ist 341 Meter lang, 40 Meter breit und 144.000 Tonnen schwer – die Disney Treasure zählt zu den größten und modernsten Schiffen der Welt. Herzstück dieser schwimmenden Stadt (4.100 Passagiere, ca. 1.500 Besatzung) ist das Walt Disney Theatre, ein großer, im Art-Déco-Stil gestalteter Showpalast. Und hier kommt Österreichs erfolgreichster Nachwuchsmagier ins Spiel: Seit Mitte Jänner wird FAB FOX seine Magie einem internationalen Publikum präsentieren. „Ich bin wahrscheinlich der erste Magier aus Österreich, der für Disney arbeiten darf. Disney ist extrem selektiv bei der Auswahl seiner Künstler. Dass ich gewählt wurde, macht mich daher besonders stolz und glücklich“, so Fabian Blochberger.

Wie ein Broadway-Auftritt auf hoher See

FAB FOX tritt während jeder Kreuzfahrt zweimal mit seiner jeweils 45-minütigen Show auf. „Meine Shows auf der Disney Treasure sind international, in Englisch und finden im großen Theater statt. Das fühlt sich an wie ein Broadway-Auftritt auf See – für mich ein großer Traum!“, beschreibt FAB FOX die besondere Atmosphäre seines neuen Wirkungsortes. Das Theater ist mit modernster Licht- und Soundtechnik ausgestattet und bietet eine Bühne, die an die großen Broadway-Theater erinnert. Für ihn ist dieses Engagement mehr als nur ein Auftrag: „Für mich geht hiermit ein lang ersehnter Traum in Erfüllung, für den größten und besten Entertainment-Konzern der Welt arbeiten zu dürfen. Gleichzeitig kann ich meine Marke weiter in Richtung Internationalität ausbauen und dabei die Welt bereisen.“ Eine spezielle Gast-Status-Regelung ermöglicht es dem Künstler, neben den Shows das Schiff und die Reise wie ein regulärer Passagier zu genießen. Die Disney Treasure steuert zahlreiche Traumziele wie die Bahamas, Mexiko und verschiedene karibische Inseln an – ein Job, um den wohl jeder den 26-Jährigen aus Krumbach (NÖ) beneiden wird.

In Krumbach (NÖ) geboren

Fabian Blochberger kam in Krumbach, in der Buckligen Welt in Niederösterreich, zur Welt. Schon in jungen Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für die Zauberei. Mit nur 13 Jahren begann er, zweimal wöchentlich nach Wien zu fahren, um Schauspielunterricht zu nehmen und seine Fertigkeiten zu perfektionieren. Nach der Schule entschied er sich, seinen Traum zu verwirklichen und professioneller Magier zu werden. Mit 20 Jahren gab er bereits ausverkaufte Magic Dinner Shows und trat regelmäßig auf großen Kreuzfahrtschiffen der MSC Cruises auf. 2022 begann er mit der Konzeption von FABULOUS, einer Zaubershow in einer neuen Dimension. Er wurde zum jüngsten Solo-Künstler Österreichs, der die Wiener Stadthalle zweimal ausverkaufte, ebenso wie das Wiener Gasometer. Im Oktober 2023 eroberte er eines der traditionsreichsten Wahrzeichen Wiens, indem er sich aus einer brennenden Box in 30 Metern Höhe vor dem Schloss Schönbrunn befreien musste. Dieser spektakuläre Stunt machte ihn endgültig zu einer Sensation in der Welt der Zauberkunst. Im Dezember 2024 folgte die Premiere von „Dream the Impossible“ mit zahlreichen ausverkauften Shows in der Wiener Marx Halle.