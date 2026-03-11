Bedrohte Winzlinge: Das sind die neuen Stars im Haus des Meeres

Mit gerade einmal bis zu 120 Gramm Körpergewicht sind sie die kleinsten Affen der Welt und nun neu im Haus des Meeres: die bedrohten Zwergseidenäffchen.

Im Wiener Haus des Meeres gibt es ab sofort Zwergseidenäffchen zu sehen. Mit bis zu 120 Gramm Körpergewicht sind sie die kleinsten Affen der Welt. In ihrem neuen Zuhause teilen sich die südamerikanischen Äffchen die Anlage mit den Krokodiltejus. Trotz ihres imposanten Namens sind die Echsen für ihre Mitbewohner völlig harmlos, denn sie haben sich auf Schnecken als Hauptnahrung spezialisiert, teilte das Haus des Meeres am Mittwoch mit.

© Haus des Meeres

Die bedrohten Zwergseidenäffchen seien "bereits die achte Primatenart, die bei uns eingezogen ist", freute sich Zoodirektor Jeff Schreiner. "Unser Fokus liegt bewusst auf kleineren, oft übersehenen und dennoch bedrohten Tierarten. Gerade sie finden bei uns optimale Bedingungen und verdienen mindestens genauso viel Aufmerksamkeit wie die ganz Großen", ergänzte er.

© Haus des Meeres

Auf dem Speiseplan der Zwergseidenäffchen stehen Baumsäfte, Insekten und Früchte. Mit ihren spitzen Zähnen ritzen sie die Rinde ihrer Futterbäume an, um den austretenden Saft aufzuschlecken. Insekten, die von den Baumsäften angelockt werden, liefern zusätzlich wertvolle Proteine. Ihre Reviere sind dabei ebenso klein wie sie selbst und beschränken sich meist auf ein bis zwei Futterbäume. Zu den größten Bedrohungsfaktoren dieser Krallenaffen zählen Lebensraumverlust und Bejagung.