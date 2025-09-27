Alles zu oe24VIP
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Italien
Juventus gegen Atalanta
Serie A

1:1 - Kein Sieger im Schlager Juventus gegen Atalanta

27.09.25, 21:07
Keinen Sieger hat es am Samstag im ersten von zwei Schlagerspielen der 5. Runde der italienischen Fußball-Serie-A gegeben. 

Juventus Turin und Atalanta Bergamo trennten sich im Allianz Stadium mit 1:1, wodurch die gastgebende "Alte Dame" den Sprung an die Tabellenspitze verpasste, aber immerhin bis auf einen Punkt an Napoli heranrückte. Der Leader tritt am Sonntag bei AC Milan an. Den Mailändern fehlen drei Zähler auf Rang eins, sie sind punktgleich hinter Atalanta Vierter.

Kamaldeen Sulemana traf für die Gäste kurz vor dem Pausenpfiff. Nach dem Ausgleich von Juan Cabal (78.) spielte nur noch Juventus, auch da Marten de Roon aufseiten Atalantas in der 80. Minute mit der zweiten Gelben Karte ausgeschlossen wurde. Die Drangphase der Heimischen brachte nichts mehr ein. Beide Teams sind weiter unbesiegt.

