Steirereck schafft es unter die Top 50 Restaurants weltweit

Bei der Verleihung der renommierten Liste "The World’s 50 Best Restaurants 2025" am Donnerstagabend in Turin wurde das peruanische Lokal Maido zum besten Restaurant der Welt gekürt, wie das Portal "freizeit.at" berichtet. Es ist eines von zwei peruanischen Lokalen, die es unter die Top 10 schafften – neben Kjolle auf Platz 9. Insgesamt dominieren europäische Restaurants das Ranking mit 20 Einträgen.

Steirereck auf Platz 33

Österreich ist mit nur einem Lokal vertreten: Das Steirereck in Wien, geführt von Heinz und Birgit Reitbauer, belegte Platz 33. Damit bleibt es das einzige österreichische Restaurant in der prestigeträchtigen Liste – obwohl es im Langzeitvergleich leicht an Boden verliert: 2024 war es noch auf Platz 22, 2023 auf Platz 18. Das Steirereck ist bekannt für seine nachhaltige, forschungsgetriebene Küche mit Fokus auf seltene und fast vergessene heimische Zutaten, heißt es in der Beurteilung des "The World's 50 Best Restaurants"-Rankings.

Die Liste wurde von 1.120 kulinarischen Experten erstellt, darunter Spitzenköche, Food-Journalisten und internationale Gastronomen. Die Plätze 51 bis 100 wurden bereits am 5. Juni veröffentlicht. In dieser erweiterten Liste ist Österreich nicht vertreten. Deutschland kommt hier mit drei Restaurants vor: Tim Raue (No. 58), Nobelhart & Schmutzig (No. 59) und Tantris (No. 73).