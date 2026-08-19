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Platz 1 überrascht

Die 10 besten Luxushotels der Welt 2026: Eines liegt im Nachbarland

LR
von
Ein Paar sitzt entspannt auf einer Hotelbalkon-Terrasse mit Blick auf grüne Natur.
© Getty Images
Das renommierte US-Luxusmagazin Robb Report hat seine Top 10 der besten Luxushotels der Welt 2026 veröffentlicht. Zwischen spektakulären Hideaways, unberührter Natur und exklusiven Erlebnissen findet sich auch ein Hotel aus unserem Nachbarland.
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Einmal im Jahr versammeln sich 24 der einflussreichsten Reiseexperten, die bereits in so ziemlich jedem Fünf-Sterne-Haus der Welt genächtigt haben, um für den Robb Report das Nonplusultra der Hotellerie zu küren. Die Botschaft der Liste ist klar: Luxus bedeutet heute längst nicht mehr nur goldene Wasserhähne und maximalen Komfort. Gefragt sind vor allem Privatsphäre, außergewöhnliche Lagen und Erlebnisse, die man so schnell nicht vergisst. Hier kommen die Top 10 der exklusivsten Sehnsuchtsorte der Welt.

Platz 1: Shinta Mani Mustang, Nepal

Der Gewinner für 2026 liegt an einem Ort, der bis ins Jahr 1992 für Touristen noch gesperrt war. Das Shinta Mani Mustang thront in der  rauen Kali Gandaki-Schlucht in Nepal. Das vom asiatischen Star-Architekten Bill Bensley aus lokalem Stein designte Retreat verfügt über gerade einmal 29 Zimmer, die allesamt einen ungestörten Blick auf die gigantischen Berggipfel des Himalayas gewähren. Hier gibt es keine goldenen Wasserhähne, sondern Abenteuerlust: Das Gepäck wird auf Wunsch von Maultieren den Berg hinauf getragen, und die Tage füllen sich mit Hochgebirgs-Trekking, Ausritten zu jahrhundertealten buddhistischen Klöstern und traditionellen tibetischen Heilbehandlungen.

Platz 2: Singita Kwitonda Lodge, Ruanda

Wildlife-Erlebnisse auf dem höchsten Level: Diese Lodge teilt sich eine Grenze mit dem Volcanoes-Nationalpark in Ruanda. Die Gäste logieren hier quasi Tür an Tür mit rund einem Drittel der weltweit letzten wild lebenden Berggorillas. Nach einem aufregenden Trekking-Tag im Nebelwald (komplett in Hightech-Gear des Hotels) kehrt man in eine der nur acht Suiten zurück und lässt den Tag im privaten, beheizten Plunge-Pool ausklingen.

Platz 3: Hope Lodge, Schottland

Wer behauptet, man brauche zwingend Palmenstrände für ein Weltklasse-Resort? Die Hope Lodge in Schottland tritt den Gegenbeweis an. Dieses spektakuläre Anwesen in den rauen Highlands liegt direkt an einem malerischen Loch (See) und bietet eine Zuflucht, die puren 5-Sterne-Luxus mit der wilden, windgepeitschten Romantik der schottischen Natur vereint.

Platz 4: Park Hyatt Tokyo, Japan

Spätestens seit dem Kinohit Lost in Translation genießt es Kult-Status. Nach einer 19-monatigen Renovierung strahlt das Park Hyatt Tokyo nun heller denn je und sichert sich Platz vier. Mit raumhohen Fenstern, luxuriösen Verkleidungen aus feinstem Hokkaido-Wasserulmenholz und dem ikonischen Ausblick auf den Mount Fuji definiert dieses Wahrzeichen den urbanen, asiatischen Luxus völlig neu.

Platz 5: Shakti Prana, Kumaon, Indien

Tief im indischen Bundesstaat Uttarakhand gelegen, bietet dieses exklusive Retreat im Himalaya echte Erholung. Das Angebot reicht von erstklassigem Yoga und Meditation bis hin zu ganzheitlichen Therapien in völliger Bergstille. Es ist eine luxuriöse Hommage an die spirituelle Heilkraft des Himalayas.

Platz 6: Collegio alla Querce (Auberge Resorts), Florenz, Italien

Einst ein Elite-Internat aus der Renaissance, heute eines der aufregendsten neuen Refugien Italiens. Die aufwendig restaurierten Gebäude in den Hügeln nördlich von Florenz bestechen durch erhaltene Original-Fresken, Barockgärten und einen spektakulären Pool auf dem Dach. Der atemberaubende Ausblick reicht vom ikonischen Duomo bis weit in die unberührte toskanische Landschaft.

Platz 7: Claridge’s, London, Großbritannien

Ein weiterer europäischer Hotspot sichert sich den siebten Platz. Das weltberühmte Claridge’s im Londoner Nobelstadtteil Mayfair ist eine Institution, die derzeit ein glänzendes Revival feiert. Hier residieren Sie in einem originalen Art-Déco-Meisterwerk mit einer Servicekultur, die weltweit ihresgleichen sucht, perfektes britisches Understatement gepaart mit kompromissloser Detailverliebtheit.

Platz 8: Le Bristol Paris, Frankreich

Natürlich darf ein absoluter europäischer Klassiker nicht fehlen. Wenn eine Metropole wahren Luxus bis zur Perfektion beherrscht, dann ist es Paris. Das Le Bristol hält als majestätisches Grandhotel die Fahne der europäischen Palast-Eleganz hoch und beweist, dass erstklassiger, persönlicher Service und zeitlose Opulenz niemals aus der Mode kommen.

Platz 9: Islas Secas, Panama

Wer die Flucht aus dem Alltag fernab jeden Trubels sucht, wird in Panama fündig. Das Islas Secas Resort erstreckt sich über 14 tropische Inseln mit kristallklarem Wasser. Bemerkenswert ist der Fokus auf Umweltschutz: Rund 75 Prozent der Landfläche des Archipels bleiben völlig unberührt. Gäste schlafen in edlen Casitas und verbringen ihre Tage mit Schnorcheln, Hai-Beobachtungen oder exklusiven Picknicks auf einsamen Trauminseln.

Platz 10: Casa Bonavita, Malta

Als neuester Geheimtipp der Top 10 beweist das Casa Bonavita, dass intimer Luxus oft der schönste ist. Die Gründer von "The Rug Company", Christopher und Suzanne Sharp, haben ein barockes Palazzo-Anwesen aus dem 18. Jahrhundert in Attard zu einem exklusiven Boutique-Hotel umgestaltet. Mit lediglich 17 Zimmern (fast alle mit eigenem Außenbereich), originalen Fresken und handbemalten sizilianischen Fliesen fühlt sich der Aufenthalt nicht wie in einem Hotel an, sondern wie im Privathaus sehr stilvoller Freunde.

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