Insel Krk: Wo das Meer nach Oliven duftet

Zwischen Olivenernte, Fine Dining und Meerblick zeigt sich Krk im Herbst von seiner schönsten Seite. Im Boutiquehotel Vila Rova in Malinska verbinden sich Genuss und Wellness zu einer Auszeit voller mediterraner Lebensfreude.

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Wer die kroatische Insel Krk im Herbst besucht, erlebt das Mittelmeer von seiner stillen und zugleich genussvollsten Seite. Genau dann beginnt die vielleicht schönste Zeit für eine Auszeit in der Vila Rova in Malinska. Das familiengeführte Refugium direkt am Meer hat noch bis Ende November geöffnet und lädt dazu ein, den Rhythmus der Insel neu zu entdecken. Schon bei der Ankunft fällt der Blick auf die alten Olivenbäume, die das kleine Hideaway umgeben. Dahinter glitzert die Kvarner Bucht, während auf der privaten Liegewiese zwischen den Bäumen Sonnenliegen im natürlichen Schatten stehen. Statt herumfliegender Sonnenschirme spenden die knorrigen Olivenbäume angenehmen Naturschatten. Es ist ein Ort, an dem Entschleunigung kein Werbeversprechen, sondern gelebter Alltag ist.

Küchenchef und JRE Martin Pleše (r.) mit Gas © www.guenterstandl.de

Ein junger Küchenstar schreibt hier Geschichte

Mit nur 23 stilvoll eingerichteten Zimmern, alle mit Balkon, setzt die Vila Rova bewusst auf Privatsphäre statt Größe. Geführt wird das Haus von den Geschwistern Danica, Marica und Petar Krnčević gemeinsam mit ihren Eltern. Die familiäre Atmosphäre ist auch in jedem Detail spürbar. Der eigentliche Star des Hauses arbeitet allerdings in der Küche. Marin Pleše wurde vom Guide Michelin als "Best Young Chef Croatia 2026" ausgezeichnet und sorgt derzeit weit über die Inselgrenzen hinaus für Aufmerksamkeit. Der auf Krk aufgewachsene Koch kehrte nach Stationen in Spitzenrestaurants wie dem weltbekannten El Celler de Can Roca auf die Insel zurück. Heute übersetzt er die traditionelle Inselküche in eine moderne Fine-Dining-Sprache, die ebenso kreativ wie bodenständig wirkt. Im mehrfach ausgezeichneten Restaurant der Vila Rova entstehen Menüs, die von den Schätzen der Adria erzählen. Das Degustationsmenü "The Bridge" (7 Gänge) oder die kompaktere Variante "The Island" (4 Gänge) führt Gäste durch die kulinarischen Landschaften Krks. Den Auftakt macht das inzwischen legendäre Eichel-Brioche mit aromatischer Pilzbutter, das längst zu den kulinarischen Signaturen des Hauses zählt.

Tradition trifft kreative Spitzenküche

Weißer Fisch mit feiner Mangoldsauce steht beispielhaft für Plešes Küche. © Stelzmüller

Es folgen raffinierte Kompositionen wie Fischsuppe à la Rova, Canaletti gefüllt mit Hühnerleber und Hühnerherz sowie hausgemachte Šurlice-Pasta (ähnelt Makkaroni), die die Tradition der Insel modern interpretieren. Da trifft ein Oktopussalat auf Heidelbeeren und Sellerie, während Frischkäse-Eis mit in Vanille gekochten Tomaten für überraschende Akzente sorgt. Begleitet werden die Gerichte vom hauseigenen, besonders aromatischen Olivenöl, das aus den Früchten der eigenen Olivenbäume vom Strand von Malinska gewonnen wird und zahlreichen Gerichten jene unverwechselbare Handschrift verleiht, die Plešes Küche auszeichnen. Die dazu passende Weinbegleitung, kuratiert von Gastgeber und Sommelier Petar Krnčević, enthält kroatische Spitzenweine, die von Istrien bis Dalmatien die ganze Vielfalt des Landes widerspiegeln.

Alte Olivenbäume spenden auf der privaten Liegewiese natürlichen Schatten. © www.guenterstandl.de

Wenn die Oliven im Mittelpunkt stehen

Gerade im Oktober dreht sich auf Krk alles um die Olivenernte. Frisch geerntete Früchte werden in traditionelle Mühlen gebracht, während die Haine in silbrigem Licht leuchten. Genau in dieser stimmungsvollen Jahreszeit knüpft das exklusive "Olive Touch"-Programm der Vila Rova an die jahrhundertealte Tradition der Olivenernte an. An den vier Oktober-Wochenenden erleben Gäste die Inselkultur hautnah. Das Arrangement umfasst zwei Übernachtungen, ein vom Olivenöl inspiriertes Abendessen im Michelin-empfohlenen Restaurant, Massagen mit hauseigenem Olivenöl sowie einen geführten Besuch durch Olivenhaine und einer traditionellen Ölmühle. Es ist aber weit mehr als ein Wellness-Paket: Vielmehr eröffnet sich ein authentischer Blick auf eine jahrhundertealte Tradition, die das Leben auf Krk bis heute prägt.

Die 23 stilvoll eingerichteten Zimmer verfügen alle über einen Balkon. © www.guenterstandl.de

Wellness mit Inselcharakter

Nach einem Tag zwischen Olivenhainen und Küstenwegen wartet pure Entspannung. Besonders reizvoll ist der Kontrast an kühleren Herbsttagen: zuerst in die Sauna, anschließend für Mutige direkt ins Meer. Alternativ locken ein beheizter Außenpool, Whirlpool, Dampfbad und Ruheräume. Bei diversen Massagen kommen hochwertige Immortellenöle zum Einsatz. Die auf Krk beheimatete Heilpflanze zählt zu den charakteristischsten Gewächsen des Mittelmeerraums und verleiht den Anwendungen eine unverwechselbare Note.

www.hotel-vila-rova.com