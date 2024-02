25-Jähriger quälte die Katze seiner Freundin zu Tode

Der Verdächtige rechtfertigte sich mit einer Unfall-Version

OÖ. Ein 25-Jähriger soll in Linz die Katze seiner Freundin zu Tode gequält haben, während die Frau in der Arbeit war. Als die 30-Jährige heimkam, war das Tier schwer verletzt, wenig später verendete es in einer veterinärmedizinischen Praxis, berichtete die Polizei.

Von der Frau zur Rede gestellt, behauptete der Mann, die Katze sei selbstständig gegen den Türrahmen geprallt. Diese Version schloss der Tierarzt aufgrund des Verletzungsmusters aus. Der 25-Jährige wird wegen des Verdachts der Tierquälerei und des Besitzes von Suchtmittel, die in der Wohnung gefunden wurden, angezeigt.