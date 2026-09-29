Mehr Platz für Entspannung

Mit 'VITAL' erweitert das Hotel Almesberger****s in Aigen im Mühlkreis seine Wellnesswelt um neue Saunen, Ruheräume und ein modernes SPA.

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Wer ins Mühlviertel reist, sucht meist eines: Ruhe. Im Hotel Almesberger in Aigen-Schlägl steht dieses Bedürfnis künftig noch stärker im Mittelpunkt. Das Viersterne-Superior-Hotel hat einen Teil seines mehr als 5.000 Quadratmeter großen Wellnessbereichs umfassend neu gestaltet und präsentiert mit "VITAL" eine eigenständige Wellnesswelt, die moderne Architektur, natürliche Materialien und zeitgemäße Entspannungsangebote verbindet.

Die neue Vitalbar lädt mit wohnlichem Ambiente zur Wohlfühlpause zwischen Sauna und SPA ein. © Hotel Almesberger

Neue Panorama-Sauna lädt zu coolen Aufgusszeremonien

Herzstück des Projekts ist die neue Panorama-Sauna, die mit einer großzügigen Glasfront den Blick über die Landschaft des Mühlviertels freigibt. Die rund 50 Quadratmeter große finnische Sauna bildet das Zentrum des neuen Bereichs. Neben stillen Momenten mit weitem Ausblick setzt das Haus hier auf eine vielseitige Aufgusskultur. Mehrmals täglich werden geführte Aufgüsse angeboten, die von klassischen Entspannungsritualen bis zu aufwendig inszenierten Zeremonien reichen. Licht- und Klangeffekte sowie der gezielte Einsatz natürlicher Duftmischungen aus Kräutern, Gewürzen und Tee sorgen für abwechslungsreiche Sinneseindrücke. Für die anschließende Abkühlung wurde unmittelbar neben der Sauna ein überdachtes Tauchbecken geschaffen. Ein Kamin verleiht diesem Außenbereich auch an kühleren Tagen eine besonders stimmungsvolle Atmosphäre.

Neue Ruheräume für unterschiedliche Bedürfnisse

Neue Rückzugsorte mit Wasserbetten und Gartenblick für erholsame Stunden. © Hotel Almesberger

Ebenso viel Aufmerksamkeit wie den Wärmeangeboten widmete das Hotel den Ruhebereichen. Gleich drei neue Rückzugsorte sollen unterschiedliche Formen der Erholung ermöglichen. Ein großzügiger Ruheraum mit Gartenblick setzt auf viel Tageslicht und schwebend wirkende Schaukelliegen. Ein weiterer Bereich lädt mit Wasserbetten zum nahezu schwerelosen Entspannen ein. Ergänzt wird das Angebot durch einen Wintergarten mit Poolblick. Auch das Dampfbad wurde neu gestaltet. Eine großflächige Waldszenerie greift die Landschaft des Mühlviertels auf und schafft eine ruhige Atmosphäre. Komplett erneuert wurde zudem der SPA-Bereich für Massagen und Kosmetik mit einem eigenen Raum für Paarmassagen. Als kommunikativer Treffpunkt ergänzt die neue VITALBAR das Konzept.

Adults only.

Mit der Eröffnung von VITAL geht das Hotel noch einen Schritt weiter. Ab 1. Oktober 2026 empfängt das Almesberger ausschließlich Gäste ab 16 Jahren.