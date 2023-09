Bundesheer übergibt Leopard-Kampfpanzer zur Aufrüstung

Der erste Bundesheer-Kampfpanzer „Leopard“ 2A4 wurde jetzt zur elektronischen und technischen Aufrüstung an die deutsche Militär-Firma Kraus Maffei Wegmann Nexter Defence Systems übergeben.

Im Rahmen der „Mission Vorwärts“ wurde heute der erste Kampfpanzer „Leopard“ 2A4, die Hauptwaffe des Panzerbataillons 14, symbolisch zur Nutzungsverlängerung an die europäische Firma KNDS übergeben. Im „Aufbauplan 2032+“ sind 58 Stück des Kampfpanzers „Leopard“ 2A4 vorgesehen, um diese elektronisch auf den technischen Stand der heutigen Zeit zu heben. Insgesamt werden hier ungefähr 240 Millionen Euro investiert. Der militärische Festakt begann anlässlich des Traditionstages des Panzerbataillons 14, der sich dieses Jahr zum 106. Mal jährt. In Gedenken an die Verstorbenen des Traditionstruppenkörpers des ehemaligen Infanterieregiments 14, legte das Panzerbataillon 14 Kränze nieder.

© Bundesheer/Gunter PUSCH Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, OÖ-Landeshauptmann Thomas Stelzer und ein Vertreter der Militär-Firma KNDS ×

Heereslogistikzentrum Wels

Das Heereslogistikzentrum in Wels bietet in zehn Berufen eine Lehre an und ist der größte Lehrlingsausbilder des Bundesheeres. In diesem Jahr feiert der 200. Lehrling seinen Abschluss. Zur Erinnerung an den Besuch in Wels überreichte eine Gesellin der Sattlerei eine Handtasche im Camouflage-Look als Beispiel für die Vielfältigkeit dieses Berufes an Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Das Heereslogistikzentrum Wels ist das Systemzentrum für die Kampfpanzer „Leopard“ 2A4 und für schwere Bergepanzer. Die Dienststelle verfügt über den modernsten Motor- und Getriebeprüfstand und bildet seit 1982 Lehrlinge in diversen Berufen aus.