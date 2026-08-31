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Traumausblick garantiert: Österreichische Berghotels mit Wow-Faktor

CB
von
Ein Paar entspannt auf einer Terrasse mit Panoramablick über die Berge im Zillertal, Tirol.
© Getty Images
Traumhafte Alpenhotels mit Wow-Faktor finden sich in der einmaligen Bergwelt von Dachstein bis Hohe Tauern.
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Herbstzeit ist Wanderzeit. Und die Ferien in einem wunderschönen Berghotel, umgeben von nichts als unberührter Natur, zu verbringen, ist nicht die schlechteste Idee, wie wir meinen. Zum Glück lassen sich in unserer schönen Alpenrepublik Wellness, Top-Kulinarik und Luxus zu einem perfekten Urlaub in Höhenlage kombinieren.

Berghotels im Wandel der Zeiten

Und der Trend ist klar: Berghotels haben einen beispiellosen Wandel erlebt. Das verstaubte Hütten-Image mit Matratzenlagern ist längst abgelegt – moderne Refugien in den Bergen spielen alle Stückeln. Alpine Tradition wird heutzutage mit zeitgemäßem Luxus und radikaler Nachhaltigkeit (man setzt auf eigene Wasserkraft, Photovoltaik und Biomasse, um den ökologischen Fußabdruck in der sensiblen Natur minimal zu halten!) verbunden.

In den liebsten Alpenhotels der Redaktion duftet es zwar noch immer herrlich nach Zirbenholz, die kleinen Fensterluken von damals sind aber längst durch riesige Panoramafenster ersetzt, die die Bergwelt wie lebendige Gemälde in den Wohnraum holen – das Draußen verschwimmt nit dem Drinnen zusehends. Herrliche Urlaubserlebnisse in den Alpen versprechen freilich nicht nur traumhafte Berghotels, sondern auch wunderschöne Chaletdörfer (z.B. von ALPS RESORTS), die Komfort, Abenteuer und ganz besonders viel Privatsphäre vereinen. Das Angebot reicht dabei von luxuriös ausgestatteten Häusern für Anspruchsvolle über Romantik-Hideaways für Verliebte bis hin zu großen Unterkünften für Familien.

Alpine Cuisine

Übrigens hat sich auch das kulinarische Konzept in den Höhenlagen radikal verändert. Statt schwerer Kost setzen die Spitzenköche jetzt auf leichte und köstliche "Alpine Cuisine" – traditionelle Rezepte werden modern interpretiert. Regionalität ist hierbei das Um und Auf. Und der ausgezeichnete Geschmack sowieso.

Die besten Berghotels

Apart & Suiten Hotel Weiden

Frau liegt entspannt auf einem Bett und blickt aus einem Fenster auf Berge im Hintergrund.
© Apart & Suiten Hotel Weiden

Atemberaubender Blick auf die Bergwelt in Schladming.
Apart & Suiten Hotel Weiden: www.meinweiden.com

Burgfellner Hof

Hotel mit Naturteich, Liegestühlen und Sonnenschirmen, im Hintergrund Berge und Wälder bei sonnigem Wetter.
© Lorenz Masser

4*-Hotel inmitten der Schladminger Bergwelt.
Burgfellner Hof: www.burgfellnerhof.at

Hotel Waldfrieden

Hotel mit rotem Dach vor schneebedeckten Alpen und bewaldeter Winterlandschaft bei klarem Himmel.
© Hotel Waldfrieden

Aufwachen mit Blick auf den Dachstein.
Hotel Waldfrieden: www.waldfrieden.at

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