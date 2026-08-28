Familienurlaub in Österreich: Die besten Hotels für Groß & Klein

Welche Adressen in Österreich den perfekten Rahmen für Groß und Klein bieten.

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Urlaub mit Kindern erfordert leider sehr oft die ganze zivilisatorische Größe der Eltern. "Wann sind wir da?", "Wann können wir weg?", "Kann ich ein Eis?" sind Sätze, die jeder kennt, der ausnahmsweise mal nicht auf Zeit zu zweit im Adults-only-Hotel gesetzt hat. Und trotzdem gibt es sie: Ferien in traumhaften Refugien, die am Ende alle glücklich machen – die Kinder genauso wie deren Eltern.

Ingredienzen für ein Top-Familienhotel

Aber woran erkennt man ein wirklich gutes Familienhotel? Die besten Häuser für Familys überzeugen in erster Linie mit durchdachten Konzepten und weitreichenden Angeboten. Die Möglichkeiten sind vielfältig und altersgerecht: Wellnesslandschaften, Erlebnisbäder und Saunabereiche, sowohl für Groß als auch für Klein, perfekt ausgestattete Spielplätze (auch indoors), Streichelzoo mit Ponyreiten. Mancherorts finden sich auch Softplayanlagen, Go-Kart-Bahnen, Virtual-Reality-Räume, sogar Kino und Theater sind vorhanden.

Kinderbetreuung (am besten 7 Tage pro Woche) ist wichtig, damit Eltern Zeit für Zweisamkeit finden. Viele Top-Refugien offerieren diese übrigens auch schon für Babys. Geräumige Familiensuiten und Chalets bieten als eigene, kleine Wohlfühloasen ungestörte Privatsphäre. In unseren favorisierten Häusern für Familys finden sich oft Babyphone, Babywippe, Kinderwägen oder Buggys zum Ausleihen. Und auch die Kulinarik darf in den Top-Häusern nicht zu kurz kommen. Kids können sich an diversen Cooking-Stationen ihre liebsten Speisen (Favoriten: natürlich Pizza und Pasta!) selbst aussuchen, die Eltern delektieren sich an Gourmetküche mit herrlicher Weinbegleitung.

Gemeinsame Erlebnisse

Auch gemeinsame Erlebnisse rücken in den besten Familienhotels in den Fokus: Geführte Wanderungen, Bike-Ausflüge oder kreative Workshops schaffen traumhafte Erinnerungen, die man nicht so schnell vergisst.

Die schönsten Familienhotels in Österreich

Das Hotel Erlebniswelt Stocker

© Hotel Erlebniswelt Stocker

Das Hotel Erlebniswelt Stocker in Schladming ist der beste Ausgangspunkt für Wanderungen mit Familie.

Stocker´s Erlenishotel: www.erlebniswelt.at

Ferienwelt Kesselgrub

© Adobe Stock

Ponyhof und Abenteuerland in Altenmarkt-Zauchensee.

Ferienwelt Kesselgrub: www.kesselgrub.at

Brennseehof

© Brennseehof

Aktiv- und Familienurlaub in Feld am See in Kärnten.

Brennseehof: www.brennseehof.com