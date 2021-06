England stolpert zum Gruppensieg

1:0-Sieg gegen Tschechien – England steht als Erster der Grupp D im Achtelfinale! Die Tschechen steigen als Dritter auf.

Im letzten Gruppenspiel mussten die „Thee Lions“ ohne Mason Mount und Ben Chilwell auskommen. Beide befinden sich in Corona-Quarantäne. Auch deshalb schickte Coach Gareth Southgate im Vergleich zum letzten Match vier Neue aufs Feld.

Einer davon, Jack Grealish, rechtfertigte seinen Einsatz sofort. Der chipte den Ball im Sechzehner mit viel Gefühl Richtung zweite Stange, wo der heranrauschende Raheem Sterling per Kopf vollendete (12.). Der nur 1,70 Meter große Sterling hatte auch das erste und bis hierhin einzige Tor der Engländer im Turnier erzielt.

Aluminium-Pech für Torschütze Sterling

Apropos Sterling: Gegen die Tschechen hätte er sogar noch früher treffen können. In der zweiten Minute hatte er Goalie Tomás Vaclik überhoben, am Ende ging der Ball aber an die Außenstange.

Nach der Führung blieben die Engländer am Drücker. Harry Kane spielt nach einem Steilpass von Harry Maguire ließ der Kapitän Tomas Kalas ins Leere laufen und zog dann aus sechs Metern ab - Vaclik bekam gerade noch eine Hand an den Ball und rettete (26.).

Tschechen setzten jetzt Nadelstiche

Offenbar ein Weckruf für die Tschechen! Tomás Holes prüfte wenig später auf der Gegenseite Schlussmann Jordan Pickford mit einem Weitschuss-Kracher (28.). Bei einem Schuss von Tomas Soucek musste Pickford nicht eingreifen – knapp daneben (35.). Weil sich auch Vaclik noch einmal auszeichnete, einen vom eigenen Mann (Vladimir Coufal) abgefälschten Ball parierte (37.), ging es mit 1:0 in die Pause.

Nach Wiederanpfiff gab’s fußballerische Schonkost. Beide Teams kamen überhaupt nicht mehr gefährlich vors Tor, begnügten sich Großteiles mit Mittelfeldgeplänkel. Am Ende konnte es minimalistischen Engländern egal sein, sie brachten den Sieg über die Zeit.

Hammer-Gegner als „Belohnung“ für Gruppensieg

Wermutstropfen für den Weltmeister von 1966: Als Gruppensieger wartet im Achtelfinale nun ein Gegner aus der Todesgruppe F. Nämlich der Zweitplatzierte aus der Gruppe mit Frankreich, Deutschland, Portugal und Ungarn. Für die ist am Mittwoch der Tag der Entscheidung.