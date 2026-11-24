Als sie von seinem Tod erfahren hat, sei sie perplex gewesen.

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Wien. Der ehemalige Nationalratspräsident und frühere Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat am Dienstag bei seiner Befragung im Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek sein Verhältnis zum verstorbenen Justizsektionschef geschildert. Dieses sei zunächst "nüchtern" gewesen; als Pilnacek suspendiert wurde, habe dieser sich aber wiederholt an ihn gewandt. Nach ihm wurde die Salzburger Landeshauptfrau und frühere Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) befragt.

Video zum Thema Pilnacek-U-Ausschuss: Sobotka & Edtstadler geladen © oe24

"Er war damals sehr getroffen davon", sagte Sobotka über den zu dieser Zeit suspendierten Sektionschef. Er habe diesen damals wiederholt getroffen. Pilnacek habe ihn wegen der aus seiner Sicht ungerechtfertigten Suspendierung um Hilfe gebeten und gefragt, warum er, Sobotka, ihn nicht unterstütze: "Das wäre aber nicht nur kontraproduktiv gewesen, das hätte ich auch niemals getan." Wohin hätte er seine Wünsche tragen sollen, fragte Sobotka: "Ich habe ihm damals gesagt, Disziplinarverfahren nehmen einfach ihren Gang; er muss sich gedulden." Er kenne den rechtlichen Weg selbst am besten, und diesen müsse er gehen, schilderte Sobotka.

Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) am 24. November bei einer Sitzung des Pilnacek-U-Ausschusses im Parlament in Wien. © APA/HELMUT FOHRINGER

Pilnacek-Tape für Sobotka "KGB-Aufnahme"

Konfrontiert mit der Tonbandaufnahme, auf der Pilnacek Sobotka vorwirft, dass er regelmäßig interveniert habe, meinte Sobotka: "Sie meinen die KGB-Aufnahme, die unrechtmäßig aufgenommen wurde?" Von diesen Vorwürfen habe er aus den Medien erfahren, als das Tape veröffentlicht worden sei. "Das sind Aussagen eines Mannes, der tief gefallen ist und in einer Ausnahmesituation war", wies Sobotka die Vorwürfe zurück: "Er war ein Geächteter. Er hat immer versucht, einen Anker zu finden." Er habe sich damals "mental um ihn gekümmert und zugehört", so Sobotka: "Und ich habe wieder gesagt, lieber Christian, das kannst nur du lösen."

Auf die Frage, ob er bei Pilnacek interveniert habe, um die 2021 stattgefundene Hausdurchsuchung in der ÖVP-Zentrale zu verhindern, meinte Sobotka, "dass das inhaltlich gar nicht geht". Schließlich sei Pilnacek schon im Februar suspendiert worden, die Hausdurchsuchung habe im Oktober stattgefunden. "Wie will ein disziplinär verfolgter Sektionschef etwas abdrehen?", fragte Sobotka.

Zusammenarbeit mit Pilnacek

Er habe Pilnacek seit seiner Tätigkeit als Innenminister gekannt, erklärte Sobotka. In den Jahren 2016 und 2017 habe es oftmals Kontakt gegeben, um Gesetzesmaterien für das Parlament aufzubereiten, wie die Überwachung von Messengerdiensten, die damals bereits gescheitert sei. Vorwiegend sei es aber immer um "rechtspolitische Themen" gegangen. Und auch als er zum Nationalratspräsidenten gewählt wurde, habe es immer Anknüpfungspunkte gegeben. Pilnacek habe immer wieder Vorschläge für "das eine oder andere Rechtsthema" gebracht, "was man tun könnte".

Vom Ableben des Justizsektionschefs habe er beim Tennisspielen aus den Medien erfahren. Dann habe er in seinem Büro angerufen und sich erkundigt. Damals habe er freilich mit vielen Leuten gesprochen, aber jedenfalls nicht mit ermittelnden Behörden. An ein Telefonat mit Ex-Kanzler Sebastian Kurz kann er sich nicht erinnern: "Meines Wissens nach war Kurz weder Obmann noch in einer anderen Funktion, mir ist nichts erinnerlich."

Laptop und USB-Sticks laut Sobotka "kein Thema"

Bei Gesprächen mit seiner ehemaligen Mitarbeiterin, die mit Pilnacek und dessen Bekannter in einem Haus nahe des Fundorts des Leichnams gewohnt hatte, habe er nie über den Laptop oder über USB-Sticks gesprochen. "Das interessiert mich auch nicht", meinte er zum Laptop. Die Frau sei eine langjährige Mitarbeiterin gewesen, die ihn seit seiner Zeit aus der Landesregierung begleitet habe. Gegenstand der Gespräche sei "natürlich immer wieder der Tod Pilnaceks" gewesen. Er habe versucht, sie bestmöglich zu unterstützen. Auch seine Frau sei Ratgeberin für die Mitarbeiterin gewesen.

Damals seien immer wieder "Fantasien" über den Tod Pilnaceks kursiert. Er habe dann in weiterer Folge eingemahnt, "mit diesen Verschwörungstheorien aufzuhören". Auch habe er seiner Mitarbeiterin geraten, nicht "willkürlich mit Journalisten" zu sprechen, da sie ja nicht versiert im Umgang mit Medien sei. Er habe sie schützen wollen. "Mit mir hat das überhaupt nichts zu tun gehabt", so der Politiker.

Sobotkas Befragung wurde immer wieder von Geschäftsordnungsdebatten unterbrochen. So diskutierten die Abgeordneten zum Beispiel darüber, ob zu einer "Interventionsliste" aus seinem Kabinett gefragt werden darf, die auf einem Datenträger gefunden wurde. Die politische Tätigkeit des ehemaligen Innenministers Sobotka sei - jedenfalls ohne Bezug zu Pilnacek - nicht Untersuchungsgegenstand, so Verfahrensrichterin Christa Edwards nach einer längeren Debatte.

Christian Pilnacek (†60): Bis heute werden unter anderem die Umstände seines Todes im Oktober 2023 diskutiert. © APA/HELMUT FOHRINGER

Zwölf Anrufversuche bei Pilnacek vor Hausdurchsuchung

NEOS-Fraktionsführerin Sophie Wotschke konfrontierte Sobotka mit einer Anrufliste, derzufolge er Pilnacek am Tag vor der Hausdurchsuchung im Finanzministerium zwölf Mal angerufen habe, achtmal sei eine Verbindung zustande gekommen. "An den Inhalt kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich hab' nicht das Erinnerungsvermögen", sagte Sobotka. Jedenfalls habe er mit Pilnacek nie über gerichtliche Angelegenheiten gesprochen. Es müssten wohl private Belange gewesen sein, wie die Suspendierung des Sektionschefs.

Am Tag als Sobotka im September 2020 als Vorsitzender im damaligen Ibiza-Untersuchungsausschuss als Auskunftsperson befragt wurde, war in Pilnaceks Terminkalender ein Termin mit Sobotka eingetragen. Ob er sich an diesen erinnern könne, wollte SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer wissen, und ob dieser womöglich zur Vorbereitung seiner Aussage gedient habe. Sobotka betonte, sich nicht mehr daran erinnern zu können.

Edtstadler kannte Pilnacek lange

Am Nachmittag startete Edtstadlers Befragung. Sie erzählte von einer langen Bekanntschaft mit Pilnacek. 2011 sei sie dem Justizministerium als Richterin zugeteilt worden und bis 2014 - als sie in das Kabinett des Justizministers wechselte - seine Mitarbeiterin gewesen. Das Verhältnis zwischen ihnen sei später "eher frostig" gewesen, sagte die Landeshauptfrau. Kurz vor seinem Tod habe er einen Termin bei ihr im Bundeskanzleramt gehabt (Edtstadler war damals Verfassungsministerin, Anm.). Sie sei froh gewesen, "dass wir wieder einmal normal miteinander gesprochen haben."

Edtstadler: "Das geht in die gleiche Dimension wie 'Diana ist tot'"

Pilnacek sei "einer der genialsten Juristen dieses Landes" gewesen, so Edtstadler. "Er hat mich gefördert und gefordert." Als sie von seinem Tod erfahren hat, sei sie perplex gewesen. "Das geht in die gleiche Dimension wie 'Diana ist tot'".

Die Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) und Anwalt Manfred Ainedter beim Pilnacek-U-Ausschuss. © APA/HELMUT FOHRINGER

Pilnacek tat Meinung "auch ungefragt" kund

Thema waren Emails, die Pilnacek an Edtstadlers private Mailadresse geschickt hatte. Der Justizbeamte habe ihr seine Meinung zum Zitierverbot aus Ermittlungsakten, das Edtstadler als Ministerin vorantreiben wollte, mitgeteilt. Sie habe Pilnacek nicht um seine Meinung oder Beratung gebeten und sei auch nicht von ihm beraten worden, betonte die Befragte: "Ich glaube, nicht einmal darauf geantwortet zu haben." Pilnacek sei eine Person gewesen, die ihre Meinung gerne - "auch ungefragt" - zum Besten gegeben hat.

Edtstadler verteidigte außerdem, dass sie ihr Kommen in den U-Ausschuss im Oktober abgesagt hat - damals habe unter anderem eine Regierungssitzung zum Doppelbudget stattgefunden. Ihre Vertrauensperson war der bekannte und nach eigenen Angaben kurz vor der Pension stehende Anwalt Manfred Ainedter.

Anders als bei Sobotka, der fünf Stunden lang im U-Ausschuss saß, war Edtstadlers Befragung schon nach eineinhalb Stunden zu Ende. Nachdem die FPÖ-Abgeordnete Elisabeth Heiß wissen wollte, ob die ÖVP-Politikerin Pilnacek zu Kontakten in Brüssel verholfen hat - daran hätte sie überhaupt keine Erinnerung, so Edtstadler - hatten die Abgeordneten keine Fragen mehr.

Kurz im Dezember geladen

Die Befragungstage Dienstag und Donnerstag dieser Woche sind bereits Teil des durch die FPÖ verlängerten U-Ausschusses. Regulär weiter geht es am 17. Dezember, an dem der ehemalige Kanzler Sebastian Kurz geladen ist, und am 18. Dezember. Reservetage sind noch für den Jänner vorgesehen.