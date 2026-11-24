Ein besonders heller Vollmond erwartet uns am Dienstag: Der November-Supermond ist bereits am Nachmittag zu sehen. In Wien geht er gegen 15.30 Uhr auf. Wer das Himmelsspektakel beobachten möchte, sollte sich einen Platz mit freiem Blick Richtung Osten suchen.

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Der Zeitpunkt ist günstig: Um 15.53 Uhr erreicht der Mond seine exakte Vollmondphase. Zu diesem Zeitpunkt ist er nur rund 360.800 Kilometer von der Erde entfernt. Damit zählt er zu den sogenannten Supermonden. Besonders eindrucksvoll kann er direkt nach seinem Aufgang wirken, wenn er noch tief über dem Horizont steht.

Hier stehen die Chancen besonders gut

In Österreich sind die Wetterbedingungen am Dienstag vielerorts günstig. Laut Wetterdienst UBIMET bleibt es in weiten Teilen des Landes trocken und häufig sonnig. Im Westen und entlang der Nordalpen können sich anfangs noch hochnebelartige Restwolken halten. Im Klagenfurter Becken sind Nebel und Hochnebel teilweise hartnäckiger.

Für die Beobachtung empfiehlt sich ein Standort mit möglichst freier Sicht nach Osten. Gebäude, Bäume oder Berge können den Blick auf den Mond zunächst verdecken. Ein Fernglas ist nicht notwendig – das Schauspiel lässt sich mit freiem Auge beobachten.

Warum der Supermond größer wirkt

Der Mond bewegt sich nicht auf einer perfekten Kreisbahn um die Erde. Dadurch schwankt seine Entfernung zu unserem Planeten. Fällt ein Vollmond in die Nähe des erdnächsten Bahnpunkts, spricht man von einem Supermond.

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Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Vollmond kann er dann rund sechs bis sieben Prozent größer und etwa 14 Prozent heller erscheinen. Mit freiem Auge ist dieser Unterschied allerdings nur schwer zu erkennen.

Dass der Mond direkt über dem Horizont besonders riesig wirkt, hat noch einen anderen Grund: die sogenannte Mondtäuschung. Steht er nahe an Häusern, Bäumen oder Landschaften, erscheint er unserem Auge oft deutlich größer, als wenn er hoch am Himmel steht.

Der Novembermond heißt auch Bibermond

Der Vollmond im November wird traditionell auch Bibermond genannt. Der Name geht auf die Zeit zurück, in der Biber ihre Wintervorräte vorbereiten und ihre Bauten fertigstellen. Auch Bezeichnungen wie Nebelmond sind für den November-Vollmond gebräuchlich.

An Weihnachten kommt der nächste Supermond

Wer den Blick zum Himmel heute verpasst, bekommt bald eine weitere Gelegenheit: Am 24. Dezember steht der nächste Supermond an. Dann kommt der Mond der Erde mit rund 356.700 Kilometern sogar noch näher. Es wird der erdnächste Vollmond des Jahres 2026 sein.