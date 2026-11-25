Am Donnerstag kündigt sich in Wien ein deutlicher Wintereinbruch an. Sogar Microsoft warnt jetzt die PC-Nutzer vor Neuschnee.

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Bis zu 25 Zentimeter Neuschnee könnte es laut aktuellen Prognosen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Hauptstadt bekommen.

Microsoft ist in der Wetter-Prognose schon detaillierter: Die Windows-Wetter-App zeigt 8 Zentimeter Neuschnee für Wien an.

Bereits am Mittwoch zieht laut dem staatlichen Wetterdienst "GeoSphere Austria" ein Tief südwestlich an Österreich vorüber. Verbreitet ziehen teils ausgedehnte Wolkenfelder durch, die Sonne zeigt sich nur zwischendurch. Südlich des Alpenhauptkammes fällt immer wieder etwas Regen oder Schnee.

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Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 800 und 1.300 Metern Höhe, kann in den Tälern stellenweise aber bis in die tiefsten Lagen absinken. Auch in Vorarlberg sind bereits am Vormittag einzelne Schauer möglich.