Polizei schritt ein
Betrunkener attackiert Zigarettenautomaten mit Axt
Doch statt an die begehrten Glimmstängel zu kommen und gemütlich eine zu rauchen, landete der Mann in Polizeigewahrsam.
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Mit Hammer und Axt
Gegen 22.39 Uhr wurden Polizisten der Polizeiinspektion St. Veit/Glan (Kärnten) auf den Mann aufmerksam. Der 43-jährige Rumäne schlug zu diesem Zeitpunkt bereits wiederholt mit voller Kraft auf den Zigarettenautomaten ein. Als Werkzeuge hatte er einen Hammer und eine Axt dabei. Der Automat wurde durch die heftigen Schläge erheblich beschädigt.
Auf frischer Tat ertappt
Die Beamten erwischten den Mann auf frischer Tat und machten seinem Treiben ein Ende. Nach einer deutlichen Ansprache ließ er von seinem Vorhaben ab. Die Polizisten nahmen ihn noch vor Ort fest.
Stark alkoholisiert
Der 43-Jährige war zu diesem Zeitpunkt stark alkoholisiert. Zur Ausnüchterung und für weitere Befragungen wurde er in den Anhalteraum der Polizeiinspektion gebracht. Ob er tatsächlich Zigaretten stehlen wollte oder noch weitere Motive hinter der Attacke steckten, ist Gegenstand der Ermittlungen.
Fall wandert zur Staatsanwaltschaft
Nach deren Abschluss wird die Staatsanwaltschaft Klagenfurt über den Fall informiert. Der beschädigte Automat dürfte dem Betreiber jedenfalls einiges an Reparaturarbeit bescheren.
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