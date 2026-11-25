Der 80-Jährige lenkte das beschädigte Fahrzeug, welches eine Ölspur hinter sich zurückließ, einfach weiter.

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Ein ungewöhnlicher Unfall beschäftigt die Polizei im Tiroler Bezirk Kitzbühel: Ein alkoholisierter Pensionist krachte mit seinem Auto gegen einen Stein – doch anstatt anzuhalten, setzte er seine Fahrt mit verletztem Kopf fort.

Der 80-jährige Österreicher war am Dienstagnachmittag in Westendorf unterwegs, als es im Kreuzungsbereich zum Crash kam. Dabei zog er sich eine Kopfverletzung zu. Trotzdem fuhr er weiter nach Hopfgarten im Brixental. Das beschädigte Fahrzeug verlor während der gesamten Strecke Öl. Der Spur konnte leicht gefolgt werden. Erst bei einem Sägewerk im Ortsteil Neuschmied war die Fahrt endgültig zu Ende: Der Wagen blieb liegen.

Alkotest positiv – Führerschein weg

Die alarmierte Polizei führte einen Alkoholtest durch. Dieser fiel positiv aus. Für den betagten Lenker hatte das Konsequenzen: Die Beamten nahmen ihm den Führerschein vorläufig ab. Die Rettung brachte den Verletzten anschließend ins Bezirkskrankenhaus Kufstein. Sein Auto musste abgeschleppt werden.