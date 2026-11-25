"Grand Theft Auto 6" ist endlich erschienen und hat Millionen Spieler an den Bildschirm gefesselt. Unter der großen Beliebtheit leiden nun andere beliebte Plattformen.

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Die Veröffentlichung von GTA 6 bricht weltweit jegliche Rekorde. Allein am ersten Tag konnte Publisher Take Two laut Schätzungen 3,79 Milliarden US-Dollar einnehmen. Der Erfolg schadet scheinbar anderen beliebten Plattformen.

Laut "Mashle" hat die beliebte Erotikplattform Pornhub einen Einbruch bei ihren Nutzerzahlen verzeichnet. Eine Stunde nach dem Release brach der US-Traffic auf der Website um bis zu 15,5 Prozent ein.

GTA schadete auch der NFL

Vor dem Start lagen die Besucherzahlen 16,5 Prozent über dem Durchschnitt eines normalen Tages. Der Launch von GTA 6 ließ die Zahlen nach. Einige Tage später kehrten die Besucherzahlen auf das gewöhnliche Niveau zurück.

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Wie schon berichtet, haben die GTA-Spieler insgesamt 683 Millionen Stunden, das sind rund 78.000 Jahre, in den ersten vier Tagen in der neuen Spielwelt verbracht. Durchschnittlich waren es pro Spieler 17,4 Stunden.

Nicht nur Pornhub litt unter der Veröffentlichung. Auch die NFL verzeichnete an ihrem "Thursday Night Football" die niedrigsten Einschaltquoten der gesamten Saison.