Spieler weltweit haben ihr Wochenende nur mit einem Videospiel verbracht: "Grand Theft Auto 6"! Dabei haben die Millionen Nutzer insgesamt 78.000 Jahre schon in Leonida verbracht.

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Nach 13 Jahren Warten erschien am 19. November "Grand Theft Auto 6" für die Playstation 5 und Xbox Series X|S. Viele Fans nahmen sich für den Release sogar extra frei oder meldeten sich krank. Scheinbar kann GTA 6 die Spieler begeistern.

Laut Angaben von Sony haben mehr als 39 Millionen Playstation-Spieler zwischen dem 19. und 22. November rund 683 Millionen Stunden in GTA 6 reingesteckt. Der Durchschnitt pro Spieler lag damit bei 17,4 Stunden.

78.000 Jahre in nur vier Tagen

Wenn man die 683 Millionen Stunden in Jahre umrechnet, kommt man auf unglaubliche 78.000 Jahre. Zum Vergleich existiert der moderne Mensch seit rund 300.000 Jahren. Diese Spielzeit konnten die Fans in nur vier Tagen einsammeln.

GTA 6 brach sämtliche Rekorde und sorgte bei Sony für den größten Spiele-Launch in der Playstation-Geschichte. Wie das japanische Unternehmen mitteilte, stellte das Spiel von Rockstar Games auch einen neuen Rekord bei den meisten gleichzeitig aktiven Spielern auf. Eine konkrete Zahl nannte Sony allerdings nicht. Zusätzlich verzeichnete der Konzern den stärksten Tag für neu verbundene PS5-Konsolen seit 2020. Bei rund 70 Prozent der Konsolen war GTA 6 das erste gestartete Spiel.

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Auch Publisher Take-Two feiert die erfolgreiche Veröffentlichung. Am ersten Tag lagen die Verkäufe laut Schätzungen bei 3,79 Milliarden US-Dollar. Schon vor der Veröffentlichung wurden rund 32,5 Millionen Exemplare des Spiels verkauft. Der Konzern betont, dass es sich hierbei um den größten Entertainment-Launch der Geschichte über alle Medien hinweg handelt. GTA 5 hat im Jahr 2013 noch drei Tage gebraucht, um die Eine-Milliarde-Dollar-Marke zu brechen.