Neonazi-Gruppen kämpfen auf russischer Seite

Scholz will nicht nur für Fototermin nach Kiew

''Ich werde nicht mich einreihen in eine Gruppe von Leuten, die für ein kurzes Rein und Raus mit einem Fototermin was machen. Sondern wenn, dann geht es immer um ganz konkrete Dinge'', sagte er am Montag in einer Fragerunde des Fernsehsenders RTL.